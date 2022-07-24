內幕／競總10月開！陳時中8月滿檔　陳建仁偕他們撩落去

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陳時中辭去指揮官一職後，剪了頭髮、換上新西裝、膠底鞋，宣示要全台北走透透，至今不到10天，悶了很久的基層總算找到出口，隨著近40度的炎熱天氣一起沸騰，不少人都感同身受，直呼「選舉開始啦」。
知情人士分析，陳時中宣布參選才10天左右，就陸續去了霞海城隍廟、龍山寺、保安宮、慈祐宮等知名廟宇，現場民眾的熱情騙不了人，「高人氣就擺在那邊」，即使起跑確實比對手都晚，但「鐵人部長」轉身成「鐵人參選人」，對於行程的安排都照單全收。
陳團隊的組織人士表示，第一周廟宇行程後，接下來會有26場與黨籍議員及參選人舉辦的聯合見面會，讓累積已久、之前苦無「宣洩之處」的綠營基層，近距離接觸陳時中，能夠將支持「發洩」出來，團隊內部有信心，會再颳起一波「阿中旋風」。
該人士也說，26場見面會也只是「前菜」，接下來已經安排台北市12個行政區後援會成立，最特別的是，過去競選後援會可能都是找在地立委或前立委等人擔任會長，但這次找的會長，除了是認同民進黨理念外，會找跟地方有特別強淵源的社會賢達出馬，代表陳時中能夠快速整合基層。
該人士也說，在這些之後，還會有26位議員或參選人的聯合競總成立，彷彿2.0版的26場見會會，再搭配8月開始，預計有30場以上的社會力後援會成立，包含扶輪社、醫界、勞工、護理師等都在籌備中。
據了解，陳時中的競選總部目前已確定選在北平東路民進黨中央黨部旁，也是總統蔡英文競選連任的總部，目前緊鑼密鼓籌備中，相關人員會先進駐，但正式成立的造勢，預計落在10月中上旬。
談及競選策略，黨政高層表示，目前民調趨勢顯示，陳時中宣布參選之後持續走高，而且上升幅度明顯，蔣萬安則是大幅滑落，黃珊珊也有跌，未來陳團隊會陸續提出政見。「阿中模式」就是把事做好、該走的組織就去走、該端的政策就端，對於議題事實去闡述。
據透露，陳時中近日下午也持續針對政策與過去的內閣夥伴、專家學者請益交流，例如就有請內政部次長花敬群來針對社宅等政策「上課」，「沒有人本來就知道大同區哪個市場在改建、大安區哪裡要都更，陳時中過去在行政部門服務，是有政策底子的人，所以準備很快啦」。
陳團隊文稿小組的成員則表示，陳時中口條真的很厲害，「那是個個人特質，誰說理工男就拙於言辭」，很多金句其實都不是文稿小組準備的，真的是他自己厲害，「疫苗不是用來吞的」、「阿中模式」、「自己太太不敢批評」，這種怎麼可能先準備？
文宣人士也透露，也因為「金句」總能引起回響，未來陳時中的競選口號都會從過去他自己講過的「金句」去發想改編，絕對不會讓大家失望。
至於是否會與現任市長柯文哲2014年競選模式有點像？黨政人士不諱言，不過也說，當時柯文哲的金句大部分都是酸言酸語，陳時中就比較不一樣，這些金句是有「氣口」的，是「台式幽默」，就像巷口遇到的台北大叔會講的。
對於未來競選團隊運作，知情人士透露，競選總部當然就是跨派系，中央黨部也會支援一點人，市黨部主委張茂楠就是執行總幹事，整合已經沒有問題。至於外傳林錦昌、李厚慶、林鶴明等人也將加入團隊，該人士透露，大家本來就會幫忙，因為有相同的價值，但有些人都有現職，不一定能直接掛上團隊職務，但私下、公餘時幫忙這是一定的。
競選總幹事吳思瑤表示，自己擔任陳時中競選總幹事還不到10天，馬上瘦了1公斤，還連續一直夢到陳時中，就連陳時中也覺得好笑，直問「是不是惡夢阿」。
不過吳思瑤也說，從一個總幹事態度，可以看到整個團隊對選戰的態度，自己跟陳時中都是「阿信精神」，衝就對了。
吳思瑤說，這次全黨都相當團結支持，大家以為陳建仁只是掛名主委？「其實陳建仁是有參與會議的，不是只有掛名喔」。