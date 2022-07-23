魏如萱辣曬美腿！唱到一半　「大咖歌王」衝上台　

魏如萱（娃娃）今（23）日舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會高雄站，高雄場嘉賓並迎來林宥嘉，兩人首度合體演唱《在不確定的世界裡》和《陪著你》。林宥嘉透露會選唱這2首歌的原因，竟是與魏如萱通電話後的感觸。
魏如萱演唱會高雄站大變裝，準備3套全新服裝，其中一套服裝竟是穿著超迷你短褲，盡顯魏如萱一雙修長美腿，但卻短到讓老闆陳建騏都擔心，被笑爸爸心態跑出來了。魏如萱開唱前發文，指去年台北場的歌迷明明是在小巨蛋卻好像在國家音樂廳，「在我還沒說話之前，都很專心、很安靜的在欣賞演唱會，連拍手好像都有算好秒數，或是說他們被厲害的舞台和燈光和影像和音樂給震懾住了。」並表示：「去年轉運過的朋友，票也很早就買好了，就是在等今天要補運。」
林宥嘉擔任魏如萱演唱會嘉賓，兩人演唱歌曲《陪著你》、《在不確定的世界裡》，林宥嘉透露，為了當嘉賓，特別回想起魏如萱演唱會台北場的歌單，發現台北場好像沒有唱到《在不確定的世界裡》，且這首歌曲是陳綺貞與魏如萱的合作曲，所以特別選了此曲演唱，「這次的選歌也很受某天早上與娃娃通話後的感觸，我詢問了娃娃是否剛送完路易（小孩）去上學，就想到她真的非常不容易，身兼媽媽的角色，還是頂尖歌手有很多演藝的工作外，同時還要忙選物店、擔任電台DJ等，所以也才會想在這次的合作安排中，希望讓娃娃幾乎不會有太多的改變，而是我可以來配合唱娃娃的歌曲。」