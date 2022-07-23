COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

魏如萱辣曬美腿！唱到一半　「大咖歌王」衝上台　

▲魏如萱（右）高雄場演唱會，請來林宥嘉擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱（右）高雄場演唱會，請來林宥嘉擔任嘉賓。（圖／好多音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-23 22:00:00

魏如萱（娃娃）今（23）日舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會高雄站，高雄場嘉賓並迎來林宥嘉，兩人首度合體演唱《在不確定的世界裡》和《陪著你》。林宥嘉透露會選唱這2首歌的原因，竟是與魏如萱通電話後的感觸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魏如萱演唱會高雄站大變裝，準備3套全新服裝，其中一套服裝竟是穿著超迷你短褲，盡顯魏如萱一雙修長美腿，但卻短到讓老闆陳建騏都擔心，被笑爸爸心態跑出來了。魏如萱開唱前發文，指去年台北場的歌迷明明是在小巨蛋卻好像在國家音樂廳，「在我還沒說話之前，都很專心、很安靜的在欣賞演唱會，連拍手好像都有算好秒數，或是說他們被厲害的舞台和燈光和影像和音樂給震懾住了。」並表示：「去年轉運過的朋友，票也很早就買好了，就是在等今天要補運。」

▲魏如萱高雄場演唱會嘉賓，請來林宥嘉擔任嘉賓。。（圖／好多音樂提供）
▲▼魏如萱高雄場開唱。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱高雄場演唱會嘉賓，請來林宥嘉擔任嘉賓。。（圖／好多音樂提供）
 
林宥嘉擔任魏如萱演唱會嘉賓，兩人演唱歌曲《陪著你》、《在不確定的世界裡》，林宥嘉透露，為了當嘉賓，特別回想起魏如萱演唱會台北場的歌單，發現台北場好像沒有唱到《在不確定的世界裡》，且這首歌曲是陳綺貞與魏如萱的合作曲，所以特別選了此曲演唱，「這次的選歌也很受某天早上與娃娃通話後的感觸，我詢問了娃娃是否剛送完路易（小孩）去上學，就想到她真的非常不容易，身兼媽媽的角色，還是頂尖歌手有很多演藝的工作外，同時還要忙選物店、擔任電台DJ等，所以也才會想在這次的合作安排中，希望讓娃娃幾乎不會有太多的改變，而是我可以來配合唱娃娃的歌曲。」

「原子少年」獻出戶外第一次！談愛高呼喜歡細水長流

畢書盡染疫康復後首露面！無奈吐後遺症　「運動容易喘」

清純女星脫了！比基尼藏不住F級美體　美胸沾滿邪惡亮點

Youtuber女神成員懷孕了！曬超音波照　網崩潰：我失戀了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.95%19.05%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀