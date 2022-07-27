專訪／《原子》林煥鈞走完未竟之旅　找回初心再出發

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這次選秀比賽，他雖沒有帶領所屬的土星獲得冠軍，卻獲得更寶貴的經驗，比起別的選手，大多花費時間、心力在舞蹈、歌唱琢磨，從小學二年級就開始練舞的林煥鈞，考驗的不是舞技，而是一場「心的修煉」，學習放下熟悉的隊友、迎接新的夥伴，重拾團隊信任，一起在未來走花路。
年僅21歲的林煥鈞能唱能跳，也參與過戲劇演出，即將和暖心學姊木木接掌主持棒，演藝事業全方位發展，身為《原子少年》主題曲〈原來的少年〉的中心C位，林煥鈞早就擁有個人單飛的實力，卻始終懷抱著組男團的初衷，接受《NOWnews今日新聞》專訪，他吐露真實心聲，謙稱平日愛宅在家，一個人會惰性很重，團體對自己非常重要，「我是一個很吃團體氣氛的人，需要有夥伴在旁邊扶持我，然後跟我一起拚、一起衝」。
土星初登場就以精湛舞技驚豔四座，被誇最有韓團模樣，可以原地出道，一旦被寄予厚望，只有前進容不得後退，即使導師合作賽和田一德演繹〈精舞門〉，使出渾身解數，重現招牌椅子舞，幾近完美演出，仍有評審覺得太像舞團，沒有偶像氣質被扣分，在「平行宇宙的另一個我」這個賽制，土星成員突破自我，轉型可愛風格，成績未盡理想，止步於第六名。
「我最難過的時刻，就是土星被淘汰的時候」，負責挑選表演成員的林煥鈞，把責任都攬在身上，因挫敗掉下男兒淚，一度想把留在舞台上的機會讓給同伴，最後尊重導師決定而留了下來，即便被救回分配到地球組，也有一段感覺無法融入的尷尬期，和團員說開了之後，慢慢找到彼此的默契，私下個性愛鬧的他，終於恢復本性，畢竟周祖安、林佳辰都是經常一起比賽的校內夥伴，男孩間的情緒來得快去得也快，「我現在跟他們玩得滿開的，他們也慢慢被我打開那個開關，就變得每個人都滿吵的」。
曾經到中國、韓國體驗練習生訓練之苦、選秀節目之殘酷，林煥鈞形容在《原子少年》這段期間有點像當兵，最大的收穫是人生難得會有這樣的機會，和80個男生一起相處，感受每個人形形色色的多變，彷彿來到一個小型社會，彼此碰撞、摩擦，找到適合的相處之道，他認為這對未來待人處事也有幫助。
在成名追夢的路上，講究天時地利人和，單靠實力或運氣，都未必能有成果，最打動人和支撐著自己的，有時候是對夢想的執著與信念，林煥鈞在土星深刻感受到那份真摯的情感，初登場等待導師評分的緊緊相擁、淘汰後的淚眼相對，被分到不同隊伍後，各自競逐冠軍高位，他和唐立杰、曹家齊說好，都要拚命拿冠軍，「不管我們後來怎麼樣，我如果真的分到別團，就盡全力去跟對方打，不然就很不尊敬對方，最大的尊敬就是你用盡全力，去跟人家比拚這件事」，最後宣布天王星奪冠的那一剎那，他沒有沮喪自己的落敗，衝上前將好兄弟唐立杰高舉歡呼，那一刻讓許多人動容。
土星的兄弟們也一直力挺他，在beanfun!西門町看板競爭倒數時，林煥鈞一度擔心會掉出前五名，「原本在過程中偶爾跑上去第一名，隔天又掉回第二、第三，看到自己排名一直在動，覺得這很激烈、很可怕」，他決定尋求好友幫忙，唐立杰立刻回他「來啊，哪次不幫了」，曹家齊更製作專業梗圖，積極為他拉票，最後一刻票數超越天王星的小孩，過程可謂高潮迭起，他笑說蠻感動的，很感謝好友跟粉絲們的支持，見面會更以「土下座」表達感謝。
這段比賽期間，常忙到深夜返家，林煥鈞說最感謝的是家人，每次排練或錄影錄到半夜，回到家桌上永遠有他最愛的披薩，父母都會特別用Line叮嚀他要記得吃，家人全然的支持，讓他心裡感受到一股暖流。
另一個讓他感到溫暖的是粉絲，林煥鈞透露收到粉絲私訊告知，因為自己讓他們的生活有改變和啟發，這點讓人很感動，「感覺想做的事情終於達到了！」其實，見面會走訪觀眾時，就能發現林煥鈞的「鈞團」相當龐大，不只學生族群，甚至是許多已有經濟能力的上班族，他們認同的不僅限於偶像的唱跳實力，更著重在林煥鈞為夢想堅持的毅力，偶像和粉絲之間的信念相繫，彼此為夢想各自努力，形成一股不輕易捨棄的牽絆。
粉絲對他的愛，揉雜了喜愛和疼惜，當他吐露在地球組的不安時，更引起粉絲關心，明明俐落舞技和清亮嗓音都獲得導師好評，林煥鈞卻有點缺乏自信，這次西門町看板票選的人氣冠軍，不僅是一場投票活動，而是「鈞團」們的一場盛會，一場簇擁林煥鈞獲得「永遠的C位」肯定的狂歡。
「從〈喊出我的名字〉到〈原來的少年〉，這段路上雖然崎嶇難行，你仍然保持赤子之心，勇敢的捍衛夢想，請繼續朝著目標飛行吧！這次一定可以大聲的向全宇宙喊出你的名字，並與群星一同發光！」
一位資深粉絲在社群平台寫下了這段話，《NOWnews今日新聞》轉達了這份鼓勵，讓一向情緒控管很好的林煥鈞，當下心情有點崩不住，笑說「哇~好ㄍㄧㄥ哦~這很強耶」，這一路走來，曾經因為土星的挫敗，想放棄組男團的夢想，卻在人氣票選活動上，獲得了粉絲日夜勤奮付出的80多萬票，證明這趟旅程贏得的友誼和支持，不僅是美麗虛幻的土星環，而是真情實感的確實存在，當他需要一個美好的夏天時，有人為了他拚了命努力。
「打造夢想之門的鑰匙，只有你自己可以做到，如果打不開失敗了，也不要氣餒，只要嘗試過了、努力過了，至少不會後悔」，這趟選秀之旅，是林煥鈞與自我的一場內心對話，儘管成長路上難免有痛，只要追夢初心不變，撥開重重迷霧後，就能找到一片新天地，他在地球組集結新的夥伴，一起並肩向前衝！林煥鈞向粉絲喊話，或許追夢的路上，不一定那麼順遂，還是會繼續堅持在想做的事情上，「我會讓你們看到我喜歡和想表達的東西，希望我的所作所為，可以成為你們生活中的養分和勇氣，去朝著你想要的目標前進，我們一起努力吧！」
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