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台股反彈近千點　FOMC會議、美股重量級財報成焦點

▲下週對於全球股市是相當關鍵的一週，包括FOMC會議、美國重量級財報高峰期等，都將影響台股表現。（圖／NOWnews資料照）
▲下週對於全球股市是相當關鍵的一週，包括FOMC會議、美國重量級財報高峰期等，都將影響台股表現。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-24 10:37:13

隨投資氣氛好轉，三大法人也同步對台股站在買方，本土法人方面，本週投信持續回補台股50.22億元，連續第五週力挺台股，自營商同期小幅買超5.53億元，外資則買超13.69億元，終止連六賣的窘境，三大法人合計賣買超台股69.44億元。

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PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美股費城半導體指數近期自低點彈升超過18%，在美股領漲以及國安基金進場提振投資信心，統計這波台股自今年最低檔反彈至今，漲幅達7.16%，漲點接近千點，成功帶領指數連四日站穩月線之上，其中，引領台股彈升的最大功臣，以半導體、電子零組件位居要角，分別強彈12.3%、10.31%，也讓電子指數大漲9.67%之多，為三大類股中表現最佳的指數，同期傳產與金融指數漲幅3.57%、3.42%。

賴正鴻進一步表示，下週對於全球股市是相當關鍵的一週，包括FOMC會議、美國重量級財報高峰期等，都將影響台股表現，也因為短線已有一波漲幅，下週市場將等待FOMC會議結果對於聯準會升息的步伐快慢，以及蘋果、微軟、高通、德儀、Meta等國際大廠公布的財報與展望，屆時龍頭大廠對前景展望將成為市場判斷下半年景氣重要的依據與風向球，研判台股至月底前走勢可能會暫時轉趨觀望，靜候市場訊息較為明朗後，若國際釋出正向訊號，即有機會持續緩步盤堅格局。

賴正鴻說明，全球通膨仍處於高水位，但聯準會日前釋出不會過度升息的訊息，目前市場普遍認為下週宣布升息3碼的機率較高，也緩和市場對於資金緊縮加速的憂慮，從外資對台股的動態也可看出，本週除了由賣轉買，7月以來賣超金額294.04億元，相較前月大幅賣超2190.1億元縮減許多。

另外，賴正鴻也提醒，下週的美股超級財報週對於台股相關供應鏈廠商影響性高，特別是科技龍頭大廠的財報與產業展望，由於科技股的獲利變化反應景氣走勢，除了微軟、特斯拉、Google等科技巨頭已表明將減少招聘外，蘋果日前亦傳出將放緩招募人才與降低支出成長，因此下週龍頭企業對於未來景氣看法與產業展望至關重要，也是台股這波反彈能否續揚的重點指標。

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