陳時中稱年輕英俊但無行政經驗？蔣萬安：民選經驗更重要
2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市也是外界關注焦點。隨著各黨派的參選人選底定，各自也開始進行選舉行程。其中民進黨台北市長參選人陳時中，昨（23）日指出國民黨參選人蔣萬安雖然「年輕英俊」，但卻沒有行政經驗。對此蔣萬安今（24）日也隨即回應，表示要成為民選的市長，民選經驗絕對比行政經驗來得重要。
陳時中23日接受電視節目專訪時，指出競爭對手蔣萬安是一名「有為的青年」，年輕、瀟灑、英俊、有禮貌，這都是他的長處，但他在立院裡面專注在衛環委員會，沒有親自參與計畫，內政委員會或其他市政面要多涉略的議題也比較少，行政經驗是沒有的。
對此蔣萬安今日也隨即回應，表示陳時中8年前，也挺過沒有行政經驗的柯文哲。「沒有好的行政訓練，其實就只是聽命行事，而且是只有黨意沒有同意。」蔣萬安指出，有民選經驗的民意代表，才能真正體察民意，設身處地為民眾著想，「要成為民選的市長，民選經驗絕對比行政經驗來得重要。」
現場媒體則追問，陳時中曾提出外界所稱「防疫破口」的說法，其實是在分化民眾。對此蔣萬安也反擊，強調民進黨才是真正在這次疫情當中，造成人民分化和對立。「其實全民對防疫都有貢獻，但是他卻說不能批評防疫的作為，要自己秤秤斤兩。」蔣萬安說，這是大家無法接受的，所以才會有「國民黨沒做好大家罵，民進黨做不好罵大家」的說法出現。