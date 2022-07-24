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郭碧婷爸出面了！護航向佐沒虧待女兒　被網友氣到關微博

▲郭碧婷和向佐結婚３年多傳出婚變。（圖／陳嵐微博）
▲郭碧婷和向佐結婚３年多傳出婚變。（圖／陳嵐微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-24 11:33:12

台灣女星郭碧婷和港星向佐結婚3年，育有一女「小奶皇」，今年6月剛產下第二胎，卻驚傳她人在台灣育兒，老公卻疑似帶一名女子回北京住處，婚變一說傳得沸沸揚揚，當事人沒有回應，吃瓜群眾竟然直奔郭碧婷爸爸的微博留言，感嘆「入豪門其實活受罪」，郭爸爸按耐不住情緒，回覆對方「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」。 

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▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷（圖右）與向佐生下第一胎女兒時，曾喜獲婆婆送的6億台北豪宅，內有空中泳池。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷（右一）女兒周歲享奢華趴， 右二起為向佐、向華強、小奶皇和陳嵐。（圖／陳嵐微博）
▲郭碧婷（右一）女兒周歲享奢華趴， 右二起為向佐、向華強、小奶皇和陳嵐。（圖／陳嵐微博）
向佐爆出婚內出軌後，母親向太率先跳出來，指該女是工作夥伴，怒轟爆料者亂講，狗仔也不讓步，預告要繼續爆料，婚變風波也延燒到郭碧婷爸爸微博，最近台灣高溫炙熱，郭爸爸分享吃冰照，寫下「吃冰消消火氣」，被網友解讀為對向佐出軌事件生氣，他趕緊回「哎啊，我不就吃個冰，留言那來那些有的沒的不愛聽」、「夏天容易上火，吃冰消暑沒啥好氣的」。

網友竟然火上加油，直接留言開嗆：「支持郭碧婷，她值得更好的！有的婚姻是催命符，不如不要！」更有人嘆「入豪門，其實是活受罪！」句句都把向佐貶成出軌渣男的評論，讓郭爸急了，趕緊護航女婿，「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」。

▲郭碧婷爸爸吃冰消火，被誤會是在生氣女婿出軌。（圖／翻攝微博）
▲郭碧婷爸爸吃冰消火，被誤會是在生氣女婿出軌。（圖／翻攝微博） 
▲郭碧婷爸爸護航女婿，稱向佐把女兒照顧得很好。（圖／翻攝微博）
▲郭碧婷爸爸護航女婿，稱向佐把女兒照顧得很好。（圖／翻攝微博）
當初郭碧婷生下第一胎，夫家就送上6億豪宅給他們居住，名牌包、服飾都有，對這媳婦待遇不差，郭爸爸都看在眼裡，只不過疫情關係，郭碧婷人似乎在台灣坐月子，和老公向佐分隔兩地，郭爸爸緩頰，「你們只看到表面，不是不來是過不來，早就想來無奈過不來懂嗎」，只不過他萬般解釋，粉絲仍是各自解讀，為了圖個清靜，他今天已關掉微博。

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