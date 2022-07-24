論文遭批抄襲　林智堅用「倔將」喊話支持者

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林智堅說，結論部分完全沒有雷同，他基於學術倫理，把余正煌的部分放進引用，但沒有雷同；論文雷同存在設計研究部分，第一章第三節國字三四五而已，一本70頁論文，文字雷同就是在設計研究部分。
林智堅說，今年他47歲，公共事務服務工作22年，佔人生一半，帶熱情理想充滿熱誠對待每個人。論文事件關乎他的他聲譽與人格，從事公眾服務依靠的不是學歷，而是要貼近人民、貼近民意、感受需要。
林智堅表示，過去這8年，他跟新竹市府團隊，非常努力，沒錢找錢、沒人找人，總是想盡辦法要讓這個城市脫胎換骨們透過設計力導入公共建設、翻轉新竹，這是扎扎實實新竹市民的感受，不是惡意的抹黑攻擊就可以抹殺的政績。
林智堅指出，透過記者會提出的證據，不只可以還原真相，也可以捍衛人格跟名譽；他更希望今天之後選舉能夠回到正軌，這幾周他在桃園基層，幾乎沒有聽到對手對於桃園的未來有任何願景或擘劃，聽到的都只是不斷複製貼上、持續的抹黑跟攻擊。
林智堅說，他在基層聽到很多人對他的支持、鼓勵，他也聽到民眾對於這個城市未來的期待，所以他將會轉化這些聲音，轉化為桃園城市的願景跟政見。
至於二度開記者會是否為止血，林智堅表示，是要讓證據說話，這段期間最困擾是指控者沒有拿出證據，為了讓社會大眾釐清與了解，要去找到這些鐵證，可以檢視、驗證他是原創者。