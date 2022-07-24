CBA／馬建豪正式踏入職籃　專家：體能和上肢力量要加強

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馬建豪身體條件出色，過去在松山高中念書，之後旅美前往NCAA一級的學校喬治亞州立大學念書，並幸運的有機會參加「三月瘋」，增廣了不少見識，今年夏天他也做出決定挑戰職籃。
本屆選秀由清華大學控衛王嵐嶔成為狀元，馬建豪則奪下榜眼，寧波大學范匯鎏則是探花。小馬確定獲選之後，相當興奮，也表示選前其實就大概知道自己會在哪個順位被選中，加入江蘇很開心，未來將做好球隊教練團給予的任務，和隊友一起爭取好成績。
「唸到我的名字的時候感到心跳非常快，雖然流程和彩排時有點不一樣，但沒關係，我還是非常開心。」馬建豪表示，江蘇是很年輕的球隊，球員年紀不會和自己差太多，非常期待和隊友的配合。
「踏入職業是個不小的挑戰，但我會準備好，融入團隊、扮演好球隊需要我做好的角色。」未來進入職業聯賽，一整季下來的正式賽事將比學生籃球時期多出很多，馬建豪也坦言這一切不會容易，但自己已經開始針對此訓練。
馬建豪的體能訓練師Eric說，「學生聯賽和職業聯賽的差別，可能還是比賽密集度，可能之前一年只要打3、40場，但現在可能一周就要打2、3場，那對身體來說是很大的消耗。要如何在整季都保持健康？重點就是身體素質要強化。」
「另外，中國聯賽那邊整體強度較高，因此以小馬來說，如何將他的上肢力量再強化，會是很重要的事情。」Eric說表示馬建豪的速度和爆發是他的優勢，有兩米身高又有後衛般的協調性，臂展又好；但到了職業聯賽，身體比較單薄一些，這可能是他未來要去提升的部分。
Eric說馬建豪真的是很有企圖心的球員，雙方從他高三開始合作，一開始他只是想強化自己的垂直彈跳，但隨著在旅外經歷更多，他也慢慢自我要求更多身體部位的訓練，「小馬以前很像小孩子，但到了美國後，真的一年比一年都有所成長，夏天都會私訊跟我要課表，或是要我幫他看動作，今年更是非常投入其中，改變非常大。」