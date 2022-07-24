福原愛揹不倫惡名！靠「賣蠢」跑通告 拉攏中國金主好感
日本桌球好手福原愛自去年初離台，和江宏傑談妥離婚，至今一年半時間， 今天驚爆悄悄返台見家人卻鬧失聯，讓前夫大為光火，怒批「這是善意的對他們好嗎？」日本媒體則是看衰她未來演藝發展，認為自不倫事件後，福原愛為了求生存，只能靠「賣蠢路線」增添好感。這次返台的行為若不善加處理，恐怕又會重創形象。
據日媒《週刊現代》報導，福原愛離婚後，雖返回日本工作，並在電視台力挺之下，經常在綜藝節目露臉，但不倫印象太深刻，讓觀眾抱怨想轉台，因為形象受損工作驟減，過往都以專業選手身分亮相的她，未來恐怕只能靠「賣蠢形象」在演藝圈生存。
福原愛本月在日本綜藝節目《一流藝人品鑑中》亮相，被要求蒙著雙眼吃壽司，猜猜看吃到什麼魚，她將竹筴魚吞下肚後，竟自信滿滿地回答「扇貝！」完全無厘頭的作風，引發現場一片爆笑。工作人員就透露，她可能想仿效女足球員丸山桂里奈的蠢萌路線，討好中高年齡層粉絲，放下運動員身段，拉近彼此距離，藉此增加好感度。
自離婚事件後，只剩中國粉絲對福原愛不離不棄，在當地仍擁有極高人氣，她一口東北口音，讓粉絲備感親近，也接拍大陸企業的廣告，主要收入來自於大陸。她近日更新抖音動態，強調自己是「鍾愛中國文化的福原愛」，希望活出自己，不想被別人定義，以社群發文極度拉攏中國粉絲。