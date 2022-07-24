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林佳龍指非常重視警察　侯友宜稱不同職業互相尊重

▲林佳龍、侯友宜今日針對警察部分進行回應。（資料圖／新北市政府提供）
▲林佳龍、侯友宜今日針對警察部分進行回應。（資料圖／新北市政府提供）

記者王敏旭／新北報導

2022-07-24 14:13:292022-07-24 14:37:26

民進黨新北市長參選人林佳龍日前指出，希望新北出個交通市長，而不是做警察市長到處巡巡看看就好；國民黨市議員則批職業歧視。林佳龍今（24）日受訪指出，對於警察他非常重視、編列很多預算，他比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察的權益。

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林佳龍說，他在傾聽市民的聲音的時候，大家都覺得新北真正要升格又升級的話就是交通建設，所以這個時機新北最需要一個懂交通、也重視交通建設的市長；所以他才說不只是要警察這樣的經歷來做市長，下階段需要以交通專業的作為市長。

林佳龍表示，他擔任台中市長的時候編列許多預算，包括警察的健保、檢查補助、廳舍、設備的增建，新北為什麼治安出現問題，就是警察過勞。新北警察是六都負擔最重，過去警政署要增訓5000名警察人力，新北卻拒接新培訓的警力。

林佳龍說，新北以財政能力有限放棄不增列警力，這個是導致現在新北的治安出現問題。單單以去年來講，因為值勤傷亡的包達70多名，這個就要從根本來解決。

▲林佳龍指出，他比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察的權益。（圖／林佳龍團隊提供）
▲林佳龍指出，他比新北市長侯友宜更關心、維護、爭取警察的權益。（圖／林佳龍團隊提供）
侯友宜今也受訪表示，不一樣的職業類別大家彼此都要互相的尊敬，要努力踏實的、好好的努力做事，這才是最重要。新北市的警察真的很辛苦，那在這幾年也不斷地增加警力。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，要承擔更多的治安工作責任，所以這幾年新北市的治安不但有大幅的進步，尤其在中央警政署的各項評比，去年在警察最高的國光獎章，不管是交通類、犯罪偵防偵查，這些重要治安指標新北都拿到冠軍。

▲侯友宜表示，不管是交通類、犯罪偵防偵查，這些重要治安指標新北都拿到冠軍。（圖／新北市府提供）
▲侯友宜表示，不管是交通類、犯罪偵防偵查，這些重要治安指標新北都拿到冠軍。（圖／新北市府提供）
另外林佳龍日前提到行政院長蘇貞昌是他最大靠山，林佳龍表示，蘇貞昌不管競選的經驗、施政的經驗，都可以指導他們。參政者要做人民的靠山、蘇貞昌是他的後盾，一起做人民的靠山，而不是人民遇到問題、無處申訴。

林佳龍表示，蘇貞昌接見他之後，就馬上安排與37名市議員參選人便當會，在明天跟後天聽取大家的意見，鼓勵大家聯合競選，他要感謝蘇以行動來做桶箍，把母雞跟小雞團結在一起，形成一個最強的競選團隊。

侯友宜則表示，他在4年前選舉的時候就講過，他沒有設主任委員，主委就是4百萬市民，他一路走來是市民給他機會，讓他有機會站在這個地方努力做事，所以最大的靠山就是新北市的市民，他會跟市民一起並肩作戰。

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