和林志穎同一天！貴婦女星等紅燈被撞　頭部猛烈撞擊送醫

林志穎22日開特斯拉載小孩自撞受傷，車輛更起火燃燒千鈞一髮。當天最近才返台趕拍民視最新八點檔《市井豪門》的女星廖家儀，在參加朋友聚會後搭朋友的車返家也出車禍，他們在途中等紅綠燈時，遭後方車輛大力推撞，對方車頭全毀，有繫安全帶的廖家儀，所幸只有額頭及腳脛骨紅腫，她說幸好有繫安全帶，把傷害降到最低，不然後果不堪設想。
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回想這場車禍，廖家儀仍心有餘悸，呼籲行車搭車真的有繫安全帶，不管坐前座還是後座，自身的安全要顧好，而她也隨即跟老公通電話，聽到她聲音很穩定，身體沒大礙就放心很多。。廖家儀表示自己也跟老公約定好，車禍的事情不能告訴小孩，怕他們會著急想念媽媽。
45歲的廖家儀是「環球小姐」冠軍出身，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，4年內生下2子1女，豪門婚姻幸福美滿，廖家儀全家住在香港，睽違12年才回台灣再拍民視八點檔
，她的角色「鄭春梅」一出場就挺個大肚子，舉手投足散發出媽媽味，她表示當裝上肚子那一刻，很神奇就會忍不住要扶腰，走路還會有一些外八，而穿梭在市場賣水餃的她，也被許多民眾認出，除了整條路都有人送吃的給她以外，還有民眾以為她又懷第四胎，讓她哭笑不得。
廖家儀上一次演出八點檔，已經是12年前的《夜市人生》，儘管婚後若拍戲得香港及台灣兩邊飛，但還是非常想念演出的時刻，她表示6年前客串演出《春花望露》，讓她興起回歸拍戲的念頭「我的戲劇魂一直都沒有斷過！」她整頓好小孩的課程後，立即打包4箱行李飛回台灣，她說最感謝就是家人的支持，給了她勇氣重回演藝圈。