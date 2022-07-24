和林志穎同一天！貴婦女星等紅燈被撞　頭部猛烈撞擊送醫

林志穎22日開特斯拉載小孩自撞受傷，車輛更起火燃燒千鈞一髮。當天最近才返台趕拍民視最新八點檔《市井豪門》的女星廖家儀，在參加朋友聚會後搭朋友的車返家也出車禍，他們在途中等紅綠燈時，遭後方車輛大力推撞，對方車頭全毀，有繫安全帶的廖家儀，所幸只有額頭及腳脛骨紅腫，她說幸好有繫安全帶，把傷害降到最低，不然後果不堪設想。





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▲廖家儀送醫檢查後，幸好只有額頭輕傷。民視提供

廖家儀表示車子被推撞的當下腦袋一片空白，只感覺自己的頭很用力的撞擊前方的座位，後來想到老公跟小孩不在身邊，祈禱自己一定不能有事，下車後被救護人員送到醫院做詳細的檢查；醫師看到她也認出她的藝人身分，打趣說如果左臉不能拍，請導演帶右臉就好，安撫她的情緒。做完全身斷層掃描後，醫生建議廖家儀觀察三天，怕有腦震盪。她擔心怕影響工作，立刻聯繫劇組，她感謝真的大家都很幫忙，還調開了班表，讓她好好在家休息。

回想這場車禍，廖家儀仍心有餘悸，呼籲行車搭車真的有繫安全帶，不管坐前座還是後座，自身的安全要顧好，而她也隨即跟老公通電話，聽到她聲音很穩定，身體沒大礙就放心很多。。廖家儀表示自己也跟老公約定好，車禍的事情不能告訴小孩，怕他們會著急想念媽媽。

45歲的廖家儀是「環球小姐」冠軍出身，2009年嫁給香港太古集團總裁陳世傑，4年內生下2子1女，豪門婚姻幸福美滿，廖家儀全家住在香港，睽違12年才回台灣再拍民視八點檔

▲豪門貴婦廖家儀返台趕拍民視八點檔《市井豪門》，日前現身菜市場拍戲。（民視提供）

，她的角色「鄭春梅」一出場就挺個大肚子，舉手投足散發出媽媽味，她表示當裝上肚子那一刻，很神奇就會忍不住要扶腰，走路還會有一些外八，而穿梭在市場賣水餃的她，也被許多民眾認出，除了整條路都有人送吃的給她以外，還有民眾以為她又懷第四胎，讓她哭笑不得。