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18歲公民權年底公民複決　蔡英文：下修有助於各領域進步

▲蔡英文總統今出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統今出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。（圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-24 15:06:33

蔡英文總統今（24）日出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。蔡英文在致詞時不忘提醒，今年底的九合一選舉，將舉行18歲公民權修憲案的「公民複決」，如果未來公民權下修到18歲，可以讓更多年輕人有意願及機會，共同參與公共事務，也帶動社會各個領域的進步。

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蔡英文說，他很高興以中華民國童軍總會會長的身分，見證第26屆及第27屆幹部的交接。感謝前理事長林右昌任內積極領導，為台灣童軍運動累積豐碩成果，期許新任理事長鄭文燦將童軍「人生以服務為目的」的精神，落實在每一個計畫項目中。

蔡英文表示，第27屆亞太區童軍領袖會議在台灣舉行，雖然後來受到疫情影響，主要透過線上方式進行，但是因為童軍夥伴的努力，台灣再度爭取到第28屆亞太區童軍領袖會議，2025年在台灣舉行。

蔡英文指出，許多年輕的夥伴，在童軍教育當中，培養出樂意奉獻服務，並且積極參與社會的精神。她相信，年輕人對公共事務的參與，可以為社會促成更多良善的改變。

蔡英文說，現場的童軍未來也將投入各行各業，她期待大家在自己生活的團體中，可以帶頭關心公共事務，讓更多年輕朋友一起來關心社會的發展，也為台灣的未來帶來更多創新和改變。

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