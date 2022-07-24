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鬼月限定！台南水道博物館「狗道士出沒」　激萌樣引討論

▲鬼月限定！台南水道博物館「狗道士出沒」，激萌樣引討論。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
▲鬼月限定！台南水道博物館「狗道士出沒」，激萌樣引討論。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 15:25:592022-07-24 15:30:06

再過一個星期，就是俗稱鬼月的農曆七月，山上花園水道博物館人氣館犬「園長」也趕搭風潮，穿起量身打造的道士服和粉絲見面，引起熱烈討論。館方表示，鬼月期間，每週日園長都會穿著限定服裝在寵物園區與遊客互動，同時只要飼主帶著變裝過的毛小孩，來到園區，就可獲得個人專屬徽章一枚，讓大家在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。

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台南市美術館推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，引起全國矚目，尤其是三尊殭屍像引爆話題，加上觀旅局也趁勢推出走訪台南最強女鬼行程，一時間說鬼論怪成為風潮，也顛覆了民眾以往對鬼月的制式印象。

▲山上花園水道博物館人氣館犬「園長」化身狗道士！（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
▲山上花園水道博物館人氣館犬「園長」化身狗道士！（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
結合殭屍與鬼月話題，長期贊助水道博物館代言犬「園長」服裝的寵物服飾業者，特別量身打造，為園長製作了一套道士服，以明黃色為底的衣服，繡上八卦，帽子則縫上水道的LOGO，相當應景，新的造型貼到粉專以後，就引起熱烈回響，網友直呼好可愛！

▲暑假期間山上花園水道博物館將舉辦寵物COSPLAY活動。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
▲暑假期間山上花園水道博物館將舉辦寵物COSPLAY活動。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
▲來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
▲來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念。（圖／臺南山上花園水道博物館提供）
館方表示，暑假期間，除了園區兩公頃百日草花海正值綻放期，相當適合拍攝網美照以外。八月期間（農曆七月）每周日將舉辦寵物COSPLAY活動，只要飼主帶著家中的毛小孩，來到園區和園長互動，就可留下照片，由工作人員協助製成專屬徽章留念，詳細活動內容可至臺南山上花園水道博物館粉專了解。（編輯：李惠婷） 

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