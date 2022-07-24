羽球／稱讚日本選手移動速度快　戴資穎：讓我驚訝

台北羽球公開賽今(24)日進行女單決賽，我國世界第2的好手戴資穎，經過2局大戰後以21:17、21:16擊敗川上紗惠奈奪冠。賽後她稱讚對手移動速度快，讓自己也感到吃驚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這是戴資穎在台北賽的第4座冠軍，追平賽史紀錄。過去她和世界排名35的川上紗惠奈交手3次，取得全勝，但今天比分卻打得頗為接近。戴資穎受訪時自認此役失誤控制已經不錯，但對手的臨場發揮也夠水準。「日本選手一直跑動都非常好，也有一定的穩定性，那我就是希望自己失誤不要那麼多。」戴資穎表示對方這一場速度打很快，給自己造成蠻大的壓力。「在風向的掌握上，今天算是有比較好一點點，她的移動速度蠻讓我驚訝的——很快。後面有一些失誤，但沒有非常多，很高興自己有控制住。」戴資穎談到這場比賽內容時，如此說道。連續參加好幾站的比賽，戴資穎表示身體有些疲累，因此會做一些休息和調整，在兩個禮拜後就要去打世錦賽，因此也沒辦法休息太久，就要再次投入訓練。▲川上紗惠奈。（圖／大會提供）羽球／明年回來破冠軍紀錄？戴資穎一句話留下懸念羽球／戴資穎強勢橫掃日本女將 台北賽4冠並列女單最多羽球／3局逆轉奈良岡功大 周天成奪生涯台北賽第4冠羽球／10年後仍保持高水準 周天成：珍惜追逐夢想的機會