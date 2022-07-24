我爸媽結婚啦！婚禮上狗狗奔跑慶祝 下秒話筒架被撞飛
好像意料的到！今年6月4日時，一對新人在美國羅德島朴次茅斯（ Portsmouth, Rhode Island）舉辦婚禮，在這盛大快樂的一天，新郎、新娘希望能留下愛犬從走道上奔向他們的照片，於是請來動物救援團體For the Love of Paws協助，當計劃進行的那一刻，拉布拉多順利地朝新人奔去，可美麗畫面在下一秒失控，這可愛的孩子直接撞倒了台前的麥克風架。
這對幸福的新人在策畫婚禮時，就夢想能讓愛犬「上校（ Colonel）」從走道衝向他們，並有人捕捉下這快樂的一刻，但他們對如何完成毫無頭緒，於是邀請For the Love of Paws協助。婚禮當天，人員將上校帶到婚禮場地，並做好準備讓狗狗在走道上大放異彩，而上校也不失眾望，帥氣歡快地衝向爸爸媽媽，可下一秒場面迅速失控，牠竟興奮過頭，將一旁的麥克風架撞倒在地！
眾人見這失控的場景不僅不緊張，反而出現此起彼落的「好可愛」呼聲，看來上校的這場任務並沒有失敗呢！網友回覆「每個人都不關心婚禮，他們都專注於狗」、「你知道牠是個好孩子，只是在等主人呼喚」、「牠當然很高興。這對牠的主人來說是最快樂的一天。很棒的狗。」、「上校搶盡了風頭」，完整影片點這。（編輯：李惠婷）