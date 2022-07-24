豐原武德宮造福鄉里 　盧秀燕贈匾「澤厚民豐」感謝

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盧秀燕表示，豐原武德宮五路財神爺多年保佑地方生意興隆、平安順利，秉持財神爺弘法濟世精神，都在從事社會救濟的工作，包括每年都舉辦愛心白米佈施，只要持豐原區公所核發的低收入戶證明，年度內每戶都可憑單據至武德宮免費兌換白米6公斤，全年約佈施近6000公斤白米。此外，武德宮也是全台第一間進香行程安排至育幼院行善廟宇，每週三及週五武德宮也會固定發放愛心物資，希望藉此拋磚引玉，讓社會上善心人士一起響應，集結各方資源和力量幫助更多的人。
盧秀燕並提到，農曆七月即將到來，台中市各大宮廟都會開始進行普度，為地方祈求諸事平安、四時無災，豐原武德宮長期就是地方重要的信仰中心，在主任委員陳建福帶領下，所有的幹部及信徒大家都很精心努力辦好此次的普度法會。此次也藉此場合特別來贈贈「澤后民豐」匾額，感謝武德宮長年以來從事社會服務，救濟貧苦，庇佑百姓安定、好生活，也盼在後疫情時代，市運昌隆，台中持續拼經濟，讓市民好生活。
民政局長吳世瑋表示，豐原武德宮財神爺民國95年分靈自北港武德宮，成立豐原財神會，當時尚未籌建正式廟宇，民國101年時財神爺指示建廟，經信徒捐獻完成建廟經費籌措，僅花100天即興建完成，102年於現址入火安座，廟方積極發揚財神爺的濟世精神，並於104年成立豐原武德慈善會，多年來持續幫助弱勢族群、關懷獨居老人、照顧貧困幼童就養就學。