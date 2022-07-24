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老公太癢找祕書洗澡!《復》氣死孕妻 把命根子綁成東坡肉

▲《復讐的未亡人》劇情狗血，老婆防止老公外遇「出奇招」。（圖／翻攝東京電視台）
▲《復讐的未亡人》劇情狗血，老婆防止老公外遇「出奇招」。（圖／翻攝東京電視台）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-24 16:57:54

日劇《復讐的未亡人》集集狗血，女主角松本若菜為了替死去的丈夫報仇，改名就職老公公司當約聘員工，她先從中等階級目標下手，在直屬長官、同事一一「剷除」後，最新一集中輪到老闆前川泰之，松本若菜在路邊色誘對方，成功被帶去「開房間」，她刻意將刷卡明細寄給正宮，前川泰之老婆氣到把老公的命根子「綁成東坡肉」，隨後失去理智狠切斷，畫面驚悚。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，松本若菜犧牲肉體色誘前川泰之。（圖／翻攝東京電視台）
▲劇中，松本若菜犧牲肉體色誘前川泰之。（圖／翻攝東京電視台）
《復讐的未亡人》繼首播的「超級重鹹場面」，第三集中，松本若菜得知有外遇前科的老闆前川泰之慢跑路線後，埋伏路邊再裝作巧遇，成功吸引對方注意、一起喝咖啡，她的吹噓捧場、舌粲蓮花技能取得老闆歡心，前川泰之就以「升官當祕書」為由，要松本若菜陪自己「跑業務一天」，豈料是被帶去酒店「實習」。

松本若菜雖然被帶去開房間，但因仇計畫速度超前樂不可支，速戰速決跟老闆在浴室「色色連結」，隨後將老闆的電子支付動手腳，把刷卡明細寄給他老婆；身懷六甲的正宮正在煮東坡肉，收到帳單後失去理智，待前川泰之回家睡著後，偷偷拿細繩綁住老公下體，前川泰之原以為老婆在求婚，清醒後發現不對勁，老婆就說：「這樣應該能減輕疼痛。為了讓你無法再外遇，讓我來幫你剁掉！」

松本若菜在車上「收聽」前川泰之淒慘的實況轉播，冷笑直言：「真是迷人的太太。」為亡夫報仇不擇手段，故事讓觀眾目瞪口呆。《復讐的未亡人》可至KKTV收看。

▲劇中，前川泰之被老婆修理，下場淒慘。（圖／翻攝東京電視台）
▲劇中，前川泰之被老婆修理，下場淒慘。（圖／翻攝東京電視台）
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