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CBA／為何不考慮台灣職籃？馬建豪：我還年輕想出去闖

▲馬建豪和王陽明合照。（圖／黃建霖攝）
▲馬建豪和王陽明合照。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-24 21:45:36

台灣21歲的小將馬建豪今(24)日參加CBA選秀，以榜眼之姿被選中，他在受訪時也表示希望追隨目前在此聯盟的3位學長腳步，成為一名更出色的球員，無論是在職業聯盟還是國家隊都能取得出色的成就。

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馬建豪身體條件出色，過去在松山高中念書，之後旅美前往NCAA一級學校喬治亞州立大學就讀，並幸運的有機會參加「三月瘋」，增廣了不少見識，今年夏天他也做出決定挑戰CBA，最終在首輪第2順位被選中，加入江蘇龍肯帝亞籃球俱樂部。

今年亞洲盃賽事，中華隊雖然在16進8的資格賽遭到絕殺淘汰，但「CBA三峽」陳盈駿、林庭謙、劉錚場均能聯手攻下49分，證明自己能和亞洲的國際球員在攻防兩端抗衡。而CBA聯賽的高強度對抗，是他們能夠進化的原因之一。

馬建豪表示，自己有看最近中華隊的國際賽事，對於這3位學長的表現，印象很深刻，因此也非常希望能在CBA接受鍛鍊，盼未來無論是挑戰更高層級的聯賽，或是在被徵召進國家隊，都能打出更好的表現。「可以明顯看出來他們的身體素質、他們的的技巧、他們的體能狀況，都和台灣本土聯賽的球員有差距。我也希望我到那邊之後，能跟上這種強度。」

「CBA球員普遍都很壯碩，防守端的肢體強度也很大，自己希望能趕快進去適應。另外那邊的洋將很多都是NBA出來的，期待能和他們對抗。」馬建豪透露，自己還有和松山高中的學長胡瓏貿聯繫，向他討教去CBA打球需要注意的事項，對方也給了自己一些建議。

目前台灣已經有PLG和T1兩個職籃聯賽，不少旅外球員這兩年也紛紛回國打球，但馬建豪年紀尚輕，仍想出去闖一闖，磨練球技。而談到自己的想法時，他說：「我都去美國了，那當然是想往更高的層級挑戰，我還年輕，現在是出去闖的時候。因此比較不會選擇待在台灣。」

「我其實不只是希望在亞洲打球，未來如果發展的好，也想有機會去夏季聯賽或澳洲聯賽打球，做一些以前沒人做到過的事。」馬建豪說，未來可能會考慮回台打球，但現在還不是時候。

過去CBA一些出色、有潛力的選手，打出表現後被NBA邀請參加夏季聯賽，包括王治郅、丁彦雨航、周琦，今年則是張鎮麟、曾凡博、郭昊文3位選手參加，馬建豪不諱言這也是自己未來想挑戰的路之一。

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