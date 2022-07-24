CBA／為何不考慮台灣職籃？馬建豪：我還年輕想出去闖

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今年亞洲盃賽事，中華隊雖然在16進8的資格賽遭到絕殺淘汰，但「CBA三峽」陳盈駿、林庭謙、劉錚場均能聯手攻下49分，證明自己能和亞洲的國際球員在攻防兩端抗衡。而CBA聯賽的高強度對抗，是他們能夠進化的原因之一。
馬建豪表示，自己有看最近中華隊的國際賽事，對於這3位學長的表現，印象很深刻，因此也非常希望能在CBA接受鍛鍊，盼未來無論是挑戰更高層級的聯賽，或是在被徵召進國家隊，都能打出更好的表現。「可以明顯看出來他們的身體素質、他們的的技巧、他們的體能狀況，都和台灣本土聯賽的球員有差距。我也希望我到那邊之後，能跟上這種強度。」
「CBA球員普遍都很壯碩，防守端的肢體強度也很大，自己希望能趕快進去適應。另外那邊的洋將很多都是NBA出來的，期待能和他們對抗。」馬建豪透露，自己還有和松山高中的學長胡瓏貿聯繫，向他討教去CBA打球需要注意的事項，對方也給了自己一些建議。
目前台灣已經有PLG和T1兩個職籃聯賽，不少旅外球員這兩年也紛紛回國打球，但馬建豪年紀尚輕，仍想出去闖一闖，磨練球技。而談到自己的想法時，他說：「我都去美國了，那當然是想往更高的層級挑戰，我還年輕，現在是出去闖的時候。因此比較不會選擇待在台灣。」
「我其實不只是希望在亞洲打球，未來如果發展的好，也想有機會去夏季聯賽或澳洲聯賽打球，做一些以前沒人做到過的事。」馬建豪說，未來可能會考慮回台打球，但現在還不是時候。
過去CBA一些出色、有潛力的選手，打出表現後被NBA邀請參加夏季聯賽，包括王治郅、丁彦雨航、周琦，今年則是張鎮麟、曾凡博、郭昊文3位選手參加，馬建豪不諱言這也是自己未來想挑戰的路之一。