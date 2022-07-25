全家開賣RedBull特調！「能量仙女紅茶」倒整罐紅牛催落
熱到昏昏欲睡的上班日需要來一杯，全家後（27）日起推出夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，將整罐Red Bull紅牛能量飲加入仙女紅茶，限時開賣至9月6日，特價79元。全家表示，仙女紅茶一向有忠實粉絲，6月底回歸全新的仙女紅茶系列後，不到一個月就售出逾90萬杯，這次將火龍果風味的紅牛能量飲，破天荒加入仙女紅茶中，微酸氣泡口感結合醇厚茶香，奇妙口感可望吸引消費者嘗鮮。
而廣受民眾歡迎的全家霜淇淋，後（27）日起至8月26日一整個月則和GoShare合作，買霜淇淋就送30元GoShare 騎乘金，也可用全家點數9千點兌換30元騎乘金。此外，GoShare APP地圖在這一整個月裡，還會顯示全家霜淇淋的販售店舖。活動期間騎GoShare，開車廂有機會獲得「吃冰餐具包」，內含吃冰餐具組、50元騎乘金小卡及全家霜淇淋兌換券1張。
搶攻黑金商機，全家後（27）日起同步推出全新100%單一產區「宏都拉斯高地小農」單品咖啡，為慶祝新品上市，8月9日前祭出6.1折起嘗鮮優惠，大杯單品美式特價55元、大杯單品拿鐵特價65元。
7-ELEVEN自7月27日起也推出全新飲品「CITY TEA香鑽水果茶 」，以百香果與四季春青茶為基底，加入金鑽鳳梨丁、蘋果丁、柳橙果纖等大量果肉，售價70元，至8月9日前新品上市期間，CITY TEA現萃茶水果系列任選2杯99元，包括香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶、一顆檸檬系列茶飲。
精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」同步推出兩款新品：蘋果蘇打浮羅特、蜂蜜蘇打浮羅特，售價皆為110元。以日本昭和時期的人氣飲品冰淇淋蘇打為發想，在冰涼的蘇打水，佐上一球漂浮香草冰淇淋，再覆蓋蘋果糖漿或香醇蜂蜜，加價15元可再添加一份濃縮咖啡。