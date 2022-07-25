汪小菲見不到家人！深夜直播嘆息：和大S協商沒成功

汪小菲自去年來台和大S談妥離婚，至今約10個月未再返台，只能透過視訊見到家人，一直表明想要來台探視的他，23日晚間在抖音開直播，在上萬網友面前坦言很思念台灣的家人，可惜沒有和大S達成共識，不過他日前和新歡張穎穎多次出遊，卻不來台灣，被網友嘲笑是苦肉計。
深夜總是讓汪小菲格外感性，網友在直播間關心他家人現況，汪小菲突然語氣變得感傷、眼眶泛紅地說：「我好想他們，他們應該放暑假了，本來想讓他們回來一段時間，可是協商了半天，也沒有成功，沒辦法，但是我會繼續努力，奶奶也很想他們。」
他透露，媽媽張蘭已經3年沒見過台灣的家人，不過現階段親人以學業為主，在暑假要上補習班，對於不能見面的無奈，他也只能接受。不過，汪小菲直播此舉正負評價不一，有網友能理解他思念家人之苦，也有網友吐槽他若真的思念家人，可以飛來台灣探親。
而他和張穎穎出雙入對，遭到母親反對，還被葛斯齊嘲笑是真愛，很多網友勸汪小菲放棄張穎穎，找個能天長地久的伴侶，他感嘆：「我這個人就是太實在了，對朋友或者家人總是毫無保留，現在我終於明白了，一定要有所保留，不能傻乎乎的被別人算計了，還在給人家數錢」，這番話又被解讀成暗酸張穎穎，兩人相愛相殺的關係讓人霧裡看花。