國旅補助雲朗加碼1300元！入住雲品現折500 下次再省1千
▲雲朗觀光集團日前也宣布推出響應悠遊國旅補助方案，民眾到雲朗集團旗下8館使用政府國旅補助現折1300元以外，每房可以再獲得1300元悠遊券，且最多可現再現折500元，等於加上政府補助額度，當次入住現省1800元，剩餘的800元則可以在下次入住時使用。（圖／雲朗集團提供）
國旅補助從7月15日正式上路以來，吸引大批民眾趁著暑假出門走走，各大飯店也紛紛推出加碼吸客！雲朗觀光集團日前也宣布推出響應悠遊國旅補助方案，民眾到雲朗集團旗下8館使用政府國旅補助現折1300元以外，每房可以再獲得1300元悠遊券，且最多可現再現折500元，等於加上政府補助額度，當次入住現省1800元，剩餘的800元則可以在下次入住時使用。而台北晶華酒店搶暑假與國旅補助商機，8月推出「夏日美國童軍營航程」郵輪式度假住房專案，提供適合7到12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，2人成行、每人每晚4,590元起，搭配國旅補助，每房每晚最高再折抵1,300元。
雲朗觀光集團集結旗下君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店(新莊、花蓮、高雄)、兆品酒店(礁溪、台中、嘉義)4大品牌響應政府「悠遊國旅」專案，於週日至週四推出住宿加碼補助，政府補助每房1300元，雲朗直接再加碼1300元悠遊券，除了可以部份現折之外，還能夠下次入住其他雲朗觀光飯店住宿折抵使用。 雲朗觀光加碼贈送的悠遊券住宿金1300元，使用方式依照館別分為雲品溫泉酒店可現折500元住房使用，剩餘的800元則提供面額為1張500元與3張100元的雲朗悠遊券，可於下次入住使用，下次折抵雲品溫泉酒店時每房每晚至多可折到1,000元。君品酒店、翰品酒店與兆品酒店系列則是可現折300元住房使用，剩餘的1000元提供面額為2張500元的雲朗悠遊券，可於下次入住時使用，下次折抵每房每晚至多可折500元，雲朗觀光贈送的悠遊券使用截止日為2023年1日15止。 ▲君品酒店、翰品酒店與兆品酒店系列則是可現折300元住房使用，剩餘的1000元提供面額為2張500元的雲朗悠遊券，可於下次入住時使用，下次折抵每房每晚至多可折500元。（圖／雲朗集團提供）
而目前國門尚未開放，暑假孩子無法出國，台北晶華酒店就把國外的夏令營帶來台灣！8月1日到8月31日推出「夏日美國童軍營航程」郵輪式度假住房專案，以美國最大的青少年團體「Scouts of America美國童軍」為主題，提供多項適合7-12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，為大孩子們打造類遊學的體驗。專案設計多項榮譽任務，其中最受矚目的就是透過手作童軍創意工程—使用繩結與木材搭建模型，或是繽紛三角營地旗—剪貼裝飾屬於自己的最佳單品等任務習得新知，任務完成後即可獲得榮譽獎章，讓孩子別在榮譽帶上將滿滿回憶帶回家。
除了多元學習的課程外，在玩樂方面，每天晚間還可以到北市五星級飯店唯一的「城市星空電影院」，全家人在泳池戲水消暑時，還能觀賞好萊塢精彩大片，並受邀參加泳池畔旁的「城市星空營火派對」，用營火烤棉花糖、製作棉花糖夾心餅，度過最具溫馨甜蜜的夏夜。
台北晶華酒店表示，這項專案入住17坪寰宇客房，包含隔天自助早餐，還可無限享用全天候輕食甜點與哈根達斯冰淇淋。2人成行、每人每晚4,590元起，每房再贈一位12歲以下孩童住宿免費，搭配國旅補助，每房每晚最高再折抵1300元。
▲台北晶華酒店8月推出「夏日美國童軍營航程」住房專案，提供多項適合7到12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，為大孩子們打造類遊學的體驗。（圖／台北晶華酒店提供）