壯壯開箱火辣寫真書！連換20套服裝 深V泳裝開衩到肚臍
樂天桃猿隊的啦啦隊女神壯壯，8月4日七夕即將發售出道10周年首本寫真書《壯見蜜桃》，7月25日開放預購，前2,000名購買者附贈單曲〈還有我〉CD，超有誠意的大放送，凌晨引發搶購熱潮，她也在啦啦隊訓練空檔，開啟深夜直播和粉絲介紹寫真書內容，透露還有更性感泳衣尚未曝光，連自己看了都覺得害羞！
壯壯在直播時表示，這次寫真書囊括160頁精彩寫真，共換了20套性感服裝，真的是上山下海取景拍攝，由於她熱愛運動，形象健康有活力，寫真書裡安排了騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，滿足她享受玩樂其中的感受。
被封為「人間水蜜桃」，壯壯的寫真書設計為雙封面，特寫美胸與翹臀，她笑稱自己看到也很害羞，她分享其中最喜歡的一套，是火辣的黃色蕾絲綁帶式比基尼，因為尺度很大，至今仍未曝光；騎馬時的咖啡色深V泳裝，一路從胸前露到肚臍，誠意滿滿的表現回饋給粉絲，未來可能會舉辦簽書會。
壯壯昨也首次亮相綜藝節目《全明星運動會4》，活力十足的形象，把啦啦隊熱情帶到現場，儘管100公尺跑步成績只有17秒，算是較慢的選手，她搞笑說：「至少我有跑贏空拍機！」讓網友笑到不行，樂天正妹包括黃隊經理林襄、陳伊、陳怡叡都投入競賽中，成為《全明星4》最美的一道風景。