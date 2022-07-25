首度開放港人赴台讀高中職！民團辦線上教育展　今起登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
大學問網站執行長魏佳卉表示，港澳多數人民唸完中學就直接出社會，也就是國三就沒再升學，整體升大學比例僅4成，而台灣學校職業類科多元、就學銜接也完備，吸引許多喜歡動手做、但對學術發展較無興趣的港澳生，另外，學校提供的國際對接學程，也是吸引港澳生來台因素之一。
永平工商校長胡劍峯認為，台灣升學體制完備、升學管道暢通，吸引港澳生來台習得一技之長、繼續到科大深造，待完成技職教育後，可以直接到職場無縫接軌。
淡江高中教務主任黄維彥認為，港澳生外語能力佳、學習動機強，都是台灣學生可以學習的地方，也是吸引台灣學校招收港澳生的原因。
育德工家校長張榮修表示，航太產業為未來發展趨勢，為使學子學習現代航空科技與技術，學校設有「飛機修護科」，擁有專業師資與設備，並輔導學生取得電子工業丙級技術士證與飛機修護乙丙級技術士證照；針對港澳學生就學，將利用彈性課程時間及社團時間開設華語文課程。
黄維彥說明，身為具備完整學制的綜合高中，除了強調在地多元發展，更注重國際視野的培養，港澳學生入學將依照成績與學習興趣考量，編入適當科別的雙語班級。
中華醫事科技大學校長孫逸民強調，中華醫不僅擁有完整的專科、大學與碩士等學制，護理、醫事等科系著重培育健康產業的頂尖實務人才，保障畢業即就業，就讀中華醫大五年一貫人才培育課程，進可攻退可守，能依與趣選科，也能跨域學習，提升職場競爭力。
文藻外語大學國際長陳玉珍則提到，五專生採全英語、全外語的課程，成為學生通過國際語言鑑定考試的最大優勢。專科部的學生可以共享大學部資源，修習大學部的全英課程，接受國際語言能力考試檢測，並有海外實習和志工服務機會，有助於學生順利接軌美國AP大學預科和IB國際文憑等國際大學預科系統。
本次教育展除線上展覽外，還舉辦2場「港澳中學生2022赴台升學輔導講座」，分別在7月30日、8月13日於香港九龍舉辦「高中場」、「五專場」，採香港實體講座與台灣線上直播同步連線，讓港澳同學在香港即可直接掌握留學台灣的第一手情報，場次任選、完全免費。