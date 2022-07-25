協尋余正煌！王鴻薇：已向台大檢舉論文抄襲林智堅

民進黨桃園市長參選人林智堅，近日來因為論文抄襲疑雲，頻頻遭到在野黨檢視。昨（24）日上午林智堅也主動召開記者會，強調台大國發所的論文是他題目發想在先、研究大綱在先、研究設計的寫作也在先。對此當初率先爆料林智堅論文抄襲的國民黨台北市議員王鴻薇，今（25）日上午也召開記者會，表示已經向台大檢舉「余正煌論文抄襲林智堅」，讓余有向外界說明的機會。
王鴻薇今日上午在台北市議會召開記者會，指出林智堅的記者會破綻太多，雖然出示了陳明通的電子信件，但卻為陳明通寄給助理的，而非林智堅本人寄給陳明通的證明；此外，陳明通電子信件中的電子檔，包括寄給林智堅的助理檔案與余正煌寄給陳明通的檔案，至今並沒有公開，如果不知道這些內容如何能知道誰抄襲誰？又要如何拿來證明時間序的比對？
王鴻薇強調，許多媒體同業在昨日林智堅的記者會後也在抱怨，林智堅於會中提出的兩份文件檔，並未公開給社會大眾檢視。「我在這裡善意勸告林智堅，應該將手中的文件檔公開，讓外界去比對你提供的資料是否屬實。」王鴻薇說，現在就是外界對於你提供的證據有疑慮，為何不公開讓外界逐一比對檢視，若證據屬實也能還林智堅一個公道。
而針對中華大學論文的疑慮，王鴻薇也指出「當日記者會林智堅講了什麼，說實話完全看不懂。」林智堅說論文是5月開始寫，現在又提前到4月開始發表期刊所以有著作權，「一再說謊也改變不了他侵權的事實。」王鴻薇說，因為事實是中華大學於2007年12月26日就將申請書給竹科管理局，林智堅之後的論文抄襲了整整6頁、6700字，之後結案報告94%雷同，這都證明林智堅有抄襲。