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青年打工講求現領、彈性　最高時薪職達3千

▲暑假打工旺季來臨，「104打工探吉」目前提供商家免費刊登工作機會，目前每月已有近13萬人進站找打工。（圖／NOWnews資料照）
▲暑假打工旺季來臨，「104打工探吉」目前提供商家免費刊登工作機會，目前每月已有近13萬人進站找打工。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-25 11:13:12

人力銀行專為打工族設計的104打工探吉今（25）日首次發布打工報告！全台捷運附近打工機會最多的是台北車站捷運站，單日打工機會476個，全台不分區打工機會最多前十名都在雙北。打工時薪最高的是勞工健康服務臨場醫師，時薪3,000元。最多人想餐飲打工，超過40%的打工族主動應徵。最多人熱搜「現領打工」，超過24%的打工族關鍵熱搜。

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暑假打工旺季來臨，「104打工探吉」目前提供商家免費刊登工作機會，目前每月已有近13萬人進站找打工，其中，24歲以下占6成，學生為大宗。

根據104打工探吉報告，全台捷運沿線多為民生消費的重要商圈，店家提供的打工機會也多。全台不分區捷運站附近打工機會最多的是台北車站捷運站，單日有476個打工機會，第二名為台大醫院捷運站，單日有437個打工機會，第三名為台北市政府捷運站，單日有341個打工機會。分區來看，中部地區的豐樂公園捷運站因附近有電影院、美式賣場、大型家具賣場及飯店，單日有122個打工機會，居中部捷運站附近最多打工機會第一名。南部地區第一名是巨蛋捷運站受惠巨蛋商圈林立，單日有160個打工機會。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，104打工探吉獨家推出捷運找打工功能，篩選出捷運站附近的打工機會，不僅捷運族不受交通限制，找打工更便利，雇主也能精確找到所需的員工，與求職者即時互動，找人更快速。

另外，業者也公佈時薪最高TOP 5職類，第一名是勞工健康服務臨場醫師，時薪3,000元，反映近年來職場愈來愈重視員工健康與職場醫療服務，且這類型工作多採駐點，職醫成為兼差的高時薪打工；第二名是補習班老師，時薪2,500元；第三名是網拍模特兒，時薪1,500元；第四名是美容師，時薪600元；第五名是家事管理員，時薪300元。

目前最多人應徵的前三項職類是，餐飲業40%、門市工作22%、行政辦公12%。最常使用的關鍵字前三名是：24%現領打工、19%彈性打工、15%是因應暑假的暑期打工。翁維薇指出，餐飲、門市工作機會相對多，求職條件較不設限，打工族較容易切入；打工族最重視當天是否可以拿到薪水，以及工時的彈性分配。

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