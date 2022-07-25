「港版瑤瑤」曬比基尼照！挨酸「P圖到變形」本尊揭真相
香港女星林芊妤（Coffee）擁有甜美外型以及姣好身材，加上神似女星郭書瑤，還因此有「港版瑤瑤」的稱號，她也時常在社群平台上分享美照。近日她就上傳一系列比基尼美照，放送好身材，但卻被網友指「P圖P到腰都扭曲了」，對此，林芊妤也霸氣回應。
林芊妤曾在2014年爆出和富少男友在殘障廁所纏綿30分鐘，原本是香港無線台力捧的新人，卻慘遭解約封殺，所幸後續靠著拍攝運動健身影片，再次獲得高人氣，並於2018年與銀行業男友結婚生下一子，家庭十分幸福。
林芊妤日前在社群平台上，曬出一系列比基尼照片，只見她身穿草綠色的比基尼，大方展現精實的馬甲線，逆天的好身材也羨煞眾人，紛紛引來網友稱讚，其中就有一名網友留言寫下「圖5，P得妳的左腰扭曲了」，質疑林芊妤的好身材是靠修圖的，隨後就釣出本尊回應「我沒有P我的腰喔～只是擺比較S的姿勢。」
林芊妤也特地拍了一組示範短片，上傳到限時動態並要對方「去看看吧。我想應該是天天穿腰封加運動的成效吧」，不料該名網友又回復「我只寫了幾個字，妳就回了一大堆論文，妳把別人的話看得過重了」，林芊妤也表示自己並非不接受負評，「倘若大家認為真的P圖了，這樣對自己也很不公平」，高EQ回應也讓該名網友將留言刪除。