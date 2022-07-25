台經院下修台灣今年GDP至3.81%　3大產業景氣動向齊跌　

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此外，物價高漲已影響消費者實質購買力，加上財政刺激力度遠低於過去兩年水準，亦令市場需求放緩，故國際主要預測機構今年以來已多次下修2022年全球經貿成長表現。
在國內方面，台經院分析，受惠於新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況逐漸改善及產品價格調漲因素，使得今年上半年貿易續呈雙位數成長，但今年以來受到物價上漲、金融市場大幅修正，加上本土疫情升溫等因素影響，導致民間消費表現較原先預期偏弱。根據台經院最新預測結果，2022年國內經濟成長率為3.81%，較4月預測下修0.29個百分點。
此外，台經院也公布今年6營業氣候測驗點調查結果顯示，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業對當月及未來半年景氣看法，營業氣候測驗點為88.30點，較上月修正後的92.59點下滑4.29點，呈現連續6個月下滑態勢，且為2020年6月以來新低紀錄。
就整體製造業廠商對未來半年景氣看法觀察，看好廠商由2022年5月的23.5%減少6.5個百分點至當月的17%，看壞比率由5月的27%增加10.2個百分點至當月的37.2%，權重最大的電子機械業看壞未來半年景氣表現的廠商比例較上月調查為高，而鋼鐵基本工業、化學工業、機械設備業與紡織業看壞未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看好。
至於6月服務業營業氣候測驗點為94.15點，較上月修正後的95.02點減少0.87點。6月營建業營業氣候測驗點為92.92點，較上月修正後的96.07點下跌3.15點，為連續5個月下滑態勢，亦創2020年5月以來新低。
對於未來半年景氣看法，服務業部分，除批發業與運輸倉儲業者看壞未來半年景氣表現外，零售業、餐旅業、證券業、銀行業與保險業者均看好未來半年景氣表現。
營造業部分，由於政策面與資金面等因素，造成房市推案與銷售等情勢較為壓抑，連帶波及房建及裝修裝潢等工程案源不明朗，且高科技產業前景出現分歧，對於設備投資需求恐有延遲，亦不利後續安裝工程進展，因此，未來半年營造業景氣將看淡。
不動產業方面，6月看壞景氣的廠商比例高達59.5%，且6都建物買賣移轉件數月減率為6.7%，主要反映6月央行再次升息半碼、房貸調控政策無鬆綁空間、國內疫情才從高峰要趨緩、金融市場動盪、國內經濟成長率存有下修壓力等負面因素，致使房市呈現降溫態勢。展望未來，台經院表示，由於疫後房市景氣仍受到大環境壓制而難有報復式遞延性買盤浮現，預料住宅市場將為量縮價穩，而整體商用不動產市場則為趨緩的局面。
不過，台經院也提醒，未來不確定因素仍多，受到俄烏戰事膠著影響，推升國際能源及糧食等價格，全球通膨壓力持續上升，多國央行啟動升息循環與緊縮貨幣政策來緩解物價上漲壓力，然升息縮表已導致全球金融資產價格承壓，股債市同時向下修正，新興市場亦面臨資金外流及貨幣貶值等挑戰，這些都可能對台灣下半年經濟產生影響，值得加以關注。