中職／下半季龍頭宇宙邦首波主題日　穿上迷彩球賽精彩

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悍將們衝鋒前進！奮戰到底！富邦悍將下半季首檔主題日「全面攻戰」將穿上「衝鋒迷彩」主題球衣，球衣以虎紋迷彩融合街頭色調元素，以悍將藍、軍綠與鋼鐵灰為主色系，展現城市巷戰衝鋒陷陣的猛勁，胸前隊名以閃電作為點綴，招喚悍將猛攻來襲，球員背號以軍風字體設計，透露出剛毅無懼的氣息。除主題球衣之外，球團同步推出球帽、排汗TEE等系列商品，提供家人們更多軍事潮流穿搭選擇。
全面攻戰發布招集令！悍將APP將在主題日期間進行限時任務「SHOW THE BLUE」強悍應援，本次主題日在2F場外設計拍照區，家人們只要換上本次全面攻戰主題球衣，在拍照區拍照上傳個人社群平台，並出示內野票券或電子票券識別手環，即可兌換APP獎勵點數「10點」，團結一心力挺悍將。
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進場力挺悍將應援道具不能少，球團與北富銀數位理財產品「奈米投」合作，聯名推出球員影像應援涼感巾，不僅讓家人們為悍將熱情應援，更是炎夏季節消暑必備良伴，分別有范國宸、申皓瑋、戴培峰、陳鴻文和江少慶共5款，舉起應援巾一同吶喊吧！主題日2天內野熱區門票加價50元，球迷持內野熱區有價票券即可兌換球員影像應援涼感巾，每人每票限領1份不可代領，贈送款式依現場隨機發送為主，領取後恕不更換，亞瑟傳奇請持當日季票票券前往2Ｆ服務台進行兌換，更多活動詳情可上富邦悍將粉絲團查詢。
呼應本次主題日「全面攻戰」，球團整合集團資源，與北富銀攜手合作，期望民眾對於投資理財也能進可攻退可守！北富銀數位理財產品「奈米投」掌握客戶投資痛點，只要最低1,000元台幣就可以享有VIP級服務，客戶不僅享有專業團隊隨時依市場動態調整投資組合的服務，奈米投更針對投資新手不知如何進場的痛點，打造線上互動環境，只要到奈米投官方網站打造投資計畫，一分鐘即可獲得客製化的投組建議。即日起~2022/12/31，奈米投更推出新戶禮信管費優惠活動，陪伴客戶以穩健的投資方式渡過市場動盪時期！