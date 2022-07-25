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吃閉門羹！浴室門遭反鎖　媽用手機鑽縫竟見「毛毛的」

▲國外一名飼主發現浴室裡沒人門卻遭反鎖，用手機塞門縫一看發現兇手竟是貓咪！（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲國外一名飼主發現浴室裡沒人門卻遭反鎖，用手機塞門縫一看發現兇手竟是貓咪！（圖／推特帳號misplacedcomma2）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 11:55:57

千萬別小看喵星人的智商！國外一名飼主這天想要進浴室，未料明明裡頭「沒有人」卻不得其門而入，後來才發現竟是兩隻愛貓在浴室裡玩耍、意外將門卡住，還囂張地對著飼主從門縫塞入的手機張望，讓奴才相當崩潰！

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▲茱莉家裡養了一對年紀尚幼的活潑小貓咪。（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲茱莉家裡養了一對年紀尚幼的活潑小貓咪。（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲牠們對任何事物都很好其，也會搞破壞。（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲牠們對任何事物都很好其，也會搞破壞。（圖／推特帳號misplacedcomma2）
這名受害者茱莉Julie Balko本身是一名作家，在家中飼養了狗狗以及貓咪，由於貓咪們年紀還小，經常在家裡四處搗蛋。這天茱莉想要進廁所，但卻發現裡面沒有人們卻打不開，遭吃「閉門羹」的她毫無頭緒，只好打開手機鏡頭塞進浴室門縫一探究竟，發現原來是兩隻調皮貓咪偷開離門口最近的抽屜，剛好將浴室門卡住，而且不停看著鏡頭，在浴室裡開心地蹦蹦跳跳，嘲諷的意味相當濃厚！

▲這天茱莉被反鎖在浴室外，她用手機塞進門縫一看，竟是兩隻調皮貓將門旁邊的抽屜拉開，因此而將門卡住，而貓咪還數度盯著鏡頭，挑釁意味十足！（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲這天茱莉被反鎖在浴室外，她用手機塞進門縫一看，竟是兩隻調皮貓將門旁邊的抽屜拉開，因此而將門卡住，而貓咪還數度盯著鏡頭，挑釁意味十足！（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲甚至還在裡面蹦蹦跳跳開趴……（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲甚至還在裡面蹦蹦跳跳開趴……（圖／推特帳號misplacedcomma2）
茱莉感到好氣又好笑，眼見兩隻貓絲毫沒有悔意，更不可能出手相助，只好想盡辦法利用彎曲衣架、棍子等各種工具及物品，獨自苦戰了一小時終於成功將抽屜關上後打開門，接著立刻拿膠帶將抽屜封住，並表示家中的狗狗在一旁全程目睹了過程，「我很確定牠翻了個白眼」，並對貓咪怒斥：「換成是狗狗才不會這樣搗蛋！」

▲貓：嘿嘿！想進來？門都沒有！（圖／推特帳號misplacedcomma2）
▲貓：嘿嘿！想進來？門都沒有！（圖／推特帳號misplacedcomma2）
網友看了貓咪的照片後都忍不住笑說：「小貓就是屁孩」、「我家的貓也曾打開收替困住我媽」、「我家的貓也很愛打開櫃子，尤其是烘碗機」、「某次我也被貓反鎖，後來只能在房門上敲破一個洞」、「養貓之後我就在所有櫃子抽屜安裝兒童鎖了」、「所有的貓都有能力並且遲早會成為一個混蛋（笑）」。（編輯：陳珮瑜）


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