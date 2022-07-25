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水果貿易成政治工具！中國「榴槤外交」飄香鞏固東南亞

▲中國靠「水果之王」榴槤的貿易進口拉攏東南亞國家，同時也以跨境經貿作為政治工具。（示意圖／翻攝pixabay）
▲中國靠「水果之王」榴槤的貿易進口拉攏東南亞國家，同時也以跨境經貿作為政治工具。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-25 12:12:46

中國有意鞏固與東南亞關係，以抗衡美國日益漸增的影響力，除了靠「一帶一路」建設計畫以外，近來更多以水果貿易當作政治工具，例如以防疫、檢驗病蟲害為由，單方面禁止台灣水果進口，如今更從越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等東南亞國家進口榴槤，「水果之王」儼然成為北京著力區域外交關係的利器。

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香港《南華早報》、《亞洲週刊》報導指出，中國國務委員兼外交部長王毅近期出訪馬來西亞時就提到了這個水果，除了提到進口更多棕梠油、熱帶水果和其他農產品外，榴槤的存在就跟其氣味一樣強勢。報導指出，馬來西亞首相納吉出席一帶一路高峰論壇時，安排四十三個新鮮貓山王榴槤運到北京與中國領導人共享，象徵兩國建交四十三週年，以濃郁榴槤香留住中國人的味蕾，展現與中國「榴槤外交」成果。

▲中國外交部長王毅14日分別與西班牙及印尼的外長通電話，就烏克蘭局勢交換意見，明確表示不希望制裁使中方受到影響，並透露出中國不會單獨斡旋俄烏戰事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長王毅拜訪東南亞，並承諾將加強從各區域的榴槤進口。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
由於中國至今仍以食安考量禁止大馬向當地輸出新鮮榴槤，因此榴槤都是冷凍去殼榴槤包裝或是整個急凍才能從馬來西亞輸出至中國，不過這個往例隨著兩國關係加深也將被改變，目前馬來西亞已開始著手處理出口新鮮榴槤到中國的手續，並放眼明年起向中國市場供應新鮮榴槤。

除了馬來西亞以外，越南也是中國重要貿易夥伴，該國生產蔬果有7成運銷至中國，王毅也與越南副總理范平明共同宣布歷經4年談判達成的協議，亦即建立越南榴槤供應鏈機制並強化港口建設，報導指出屆時越南將成為中國進口榴槤數量僅次於泰國的國家，為該國的榴槤栽種提供「巨大的成長空間」，自本月起中國已開始從越南引進百香果，越南海鮮出口商也不會因為包裝被檢測到新冠病毒而受出口禁令打擊，顯示中越貿易關係緊密。

不過新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計劃高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）指出，鑑於美國目前正在加緊努力讓越南和東南亞地區其他國家遠離北京，中越貿易關係緊密可能對中國極具意義，但越南內部仍有懷疑中國藉由邊境貿易作為手段，對該國施加戰略影響力聲浪，擔心北京將以跨境貿易作為挾持，表達對河內某些政策的不滿。

事實上，中國靠水果當作政治工具早有前車之鑑，自去年起中國陸續對包括鳳梨、蓮霧、釋迦在內的台灣水果單方面下禁令，導致出口量大減；根據台灣農業委員會數據，鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對中國出口的水果總量中佔前三名，雖然在中國禁令後仍成功轉銷他國，出口量出現陸續增加，不過因為生產成本、品管控制、不能久放等因素，出口表現仍有所限制，足以展現北京對於這套「水果貿易」牽制手段是其來有自的。

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