水果貿易成政治工具！中國「榴槤外交」飄香鞏固東南亞

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由於中國至今仍以食安考量禁止大馬向當地輸出新鮮榴槤，因此榴槤都是冷凍去殼榴槤包裝或是整個急凍才能從馬來西亞輸出至中國，不過這個往例隨著兩國關係加深也將被改變，目前馬來西亞已開始著手處理出口新鮮榴槤到中國的手續，並放眼明年起向中國市場供應新鮮榴槤。
除了馬來西亞以外，越南也是中國重要貿易夥伴，該國生產蔬果有7成運銷至中國，王毅也與越南副總理范平明共同宣布歷經4年談判達成的協議，亦即建立越南榴槤供應鏈機制並強化港口建設，報導指出屆時越南將成為中國進口榴槤數量僅次於泰國的國家，為該國的榴槤栽種提供「巨大的成長空間」，自本月起中國已開始從越南引進百香果，越南海鮮出口商也不會因為包裝被檢測到新冠病毒而受出口禁令打擊，顯示中越貿易關係緊密。
不過新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計劃高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）指出，鑑於美國目前正在加緊努力讓越南和東南亞地區其他國家遠離北京，中越貿易關係緊密可能對中國極具意義，但越南內部仍有懷疑中國藉由邊境貿易作為手段，對該國施加戰略影響力聲浪，擔心北京將以跨境貿易作為挾持，表達對河內某些政策的不滿。
事實上，中國靠水果當作政治工具早有前車之鑑，自去年起中國陸續對包括鳳梨、蓮霧、釋迦在內的台灣水果單方面下禁令，導致出口量大減；根據台灣農業委員會數據，鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對中國出口的水果總量中佔前三名，雖然在中國禁令後仍成功轉銷他國，出口量出現陸續增加，不過因為生產成本、品管控制、不能久放等因素，出口表現仍有所限制，足以展現北京對於這套「水果貿易」牽制手段是其來有自的。