COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

元智大學培養人才　111學年起成立企業書院、國際書院　

▲元智大學今（25）日召開記者會，宣布111學年起成立企業書院、國際書院，打造全球人才基地。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.25）
▲元智大學今（25）日召開記者會，宣布111學年起成立企業書院、國際書院，打造全球人才基地。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.25）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-25 13:24:41

元智大學今（25）日舉辦記者會，宣布自111學年起成立企業書院及國際書院，透過學校及企業共同栽培人才，經由產業界與學校合作，透過上課、實習等方式，強化技術與實務能力，以符合產業發展及青年就業之所需。

我是廣告 請繼續往下閱讀
元智大學校長廖慶榮表示，企業書院以企業需求為主，搭配產業需求，包括產業能力及關鍵技術，企業提供業師，搭配校內教師共同授課，以大三下、大四上1年為原則，每期學程學生採學程進、學程出，人數固定，輔以半年的實習或企業專題，課程安排彈性，因應企業需求或議題導向可以每單元6週、每週1至3小時的微學分課程，並由微學分課程組成微學程，針對探究企業所需技術與管理能力，讓學生認識公司理念與文化、了解企業就業環境，提高對應企業的就職率。

廖慶榮說，相關企業可邀請學生修畢課程後到該公司實習，學生將課堂所學理論與技術應用於實際產線，達成學用合一之教學目標。對實習表現優異的學生，企業也可優先錄用，如此，學校教學能有效銜接學生就業、企業獲得適才適用的人才，達成學校與企業合作雙贏的加乘效果。企業書院將成為元智與產業界合作的重要管道，以人才培育為本，擴大產學合作基礎，引進產業資源。

國際長梁韵嘉指出，元智大學為國內第一所雙語大學，自106學年度起，各學院全面增設英語學士班，培養具外語暨專業能力的人才，為進一步擴大與強化各學院英語學士班，學校將以國際書院的概念，整合各院英語學士班，增聘10名外籍師資，落實與深化英語專業教學。

梁韵嘉表示，大一至大四英語課程集中於國際書院開授，專業課程100%英語授課，外籍生大一集中於國際書院上課，大二起通過華語檢測CEFR B1以上，鼓勵學生選修中文授課課程；此外，國際書院本地生得選修書院外中文授課專業課程，以畢業學分20%為限；各系所可以淨零永續和智慧應用等主軸，自行設計創新專業英語學程，吸引其他學系的本地同學選修國際書院之英語課程。

廖慶榮期許「國際書院」成為全英語的「小元智」，作為本地生國際教育的典範及外籍生進入元智的起點，並延伸至研究所。

此外，元智大學為建立學生的國際移動力，除透過專業課程、語言課程、多元課外活動等建立優質學習環境之外，並積極爭取政府補助，於教育部111年補助大專校院選送優秀學生出國研修（學海飛颺）及國外專業實習（學海築夢）計畫中，獲得超過500萬的補助金額，讓學生能夠如願進行海外交流、研習，擴展視野，不因疫情而停下學習的腳步。

哈佛台北書院延期！台大：受疫情影響　延到2023年暑假

給予雇主優惠　政府擬放寬移工進修大學門檻

營造境外生友善學習環境！教育部推暑期接待家庭

境外生專案入境新增2類人　擴大國際學生交流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀