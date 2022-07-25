元智大學培養人才　111學年起成立企業書院、國際書院　

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廖慶榮說，相關企業可邀請學生修畢課程後到該公司實習，學生將課堂所學理論與技術應用於實際產線，達成學用合一之教學目標。對實習表現優異的學生，企業也可優先錄用，如此，學校教學能有效銜接學生就業、企業獲得適才適用的人才，達成學校與企業合作雙贏的加乘效果。企業書院將成為元智與產業界合作的重要管道，以人才培育為本，擴大產學合作基礎，引進產業資源。
國際長梁韵嘉指出，元智大學為國內第一所雙語大學，自106學年度起，各學院全面增設英語學士班，培養具外語暨專業能力的人才，為進一步擴大與強化各學院英語學士班，學校將以國際書院的概念，整合各院英語學士班，增聘10名外籍師資，落實與深化英語專業教學。
梁韵嘉表示，大一至大四英語課程集中於國際書院開授，專業課程100%英語授課，外籍生大一集中於國際書院上課，大二起通過華語檢測CEFR B1以上，鼓勵學生選修中文授課課程；此外，國際書院本地生得選修書院外中文授課專業課程，以畢業學分20%為限；各系所可以淨零永續和智慧應用等主軸，自行設計創新專業英語學程，吸引其他學系的本地同學選修國際書院之英語課程。
廖慶榮期許「國際書院」成為全英語的「小元智」，作為本地生國際教育的典範及外籍生進入元智的起點，並延伸至研究所。
此外，元智大學為建立學生的國際移動力，除透過專業課程、語言課程、多元課外活動等建立優質學習環境之外，並積極爭取政府補助，於教育部111年補助大專校院選送優秀學生出國研修（學海飛颺）及國外專業實習（學海築夢）計畫中，獲得超過500萬的補助金額，讓學生能夠如願進行海外交流、研習，擴展視野，不因疫情而停下學習的腳步。