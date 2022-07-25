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《全明星4》女選手跑百米破紀錄　郭泓志求錢薇娟一件事

▲《全明星4》林玉書跑百米破紀錄。（圖／台視、三立提供）
▲《全明星4》林玉書跑百米破紀錄。（圖／台視、三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-25 17:30:00

節目《全明星運動會》昨（24）日開播第四季第一集，創下全體平均收視2.11的好成績。百米測試賽中，女選手林玉書百米測試賽跑出14秒80的成績，也是突破第三季黃沐妍的大會紀錄，一路從17秒苦練到創下大會紀錄的驚豔表現，讓黃隊領隊郭泓志馬上轉頭向錢薇娟喊話：「讓給我吧！」陳妤也突破自我，衝出15秒17的好成績，留榜大會紀錄第三名，陳妤也笑說被自己的表現感動。

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▲林玉書百米測試賽跑出14秒80的成績。（圖／台視提供）
▲林玉書百米測試賽跑出14秒80的成績。（圖／台視、三立提供）
「跨欄歌手」Zing則跑出11秒24的好成績，突破第二季林敬倫創下的大會紀錄，測試賽才第一組就有選手突破大會紀錄，讓藍隊領隊錢薇娟大讚就像「首打席就全壘打」一樣，Zing也表示相當滿意自己的成績，沒有辜負自己半年來的練習。

▲Zing跑出11秒24好成績。（圖／台視、三立提供）
▲Zing跑出11秒24好成績。（圖／台視、三立提供）
在壘球擲遠項目，女選手賴Ki壓軸登場，奮力擲出39米64的好成績，刷新第一季郭芝吟高懸已久的紀錄，讓全場陷入沸騰，賴Ki則謙虛表示希望下次能有更好的成績。男選手部分雖未破第二季曹佑寧70米22的紀錄，但黃宏軒、于成炘仍以67米70、66米36的好成績位居大會紀錄的第二名及第三名，實力及表現還是相當亮眼。

▲賴Ki奮力擲出39米64的好成績。（圖／台視、三立提供）
▲賴Ki奮力擲出39米64的好成績。（圖／台視、三立提供）
第四季的選手在首集測試賽就拿出超強實力，不斷刷新大會紀錄，讓觀眾熱血沸騰，就連三位領隊也陷入選人的困境，網友也熱烈討論表示：「怪物新人果然沒讓大家失望」、「本季實力都滿接近的，感覺經過訓練後會很好看！」、「之後選兵選將超期待」、「有破紀錄獎盃跟勳章滿好的，是對選手的一種鼓勵」。

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