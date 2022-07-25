台中成慶記之都　綠營議員：市民人心惶惶

台中市潭子區昨 (24) 晚發生攤商遭槍擊爆頭身亡，蔡其昌競選發言人市議員周永鴻批評，同樣的基層警力在林佳龍執政時被評為六都第一、沒有重大刑案，盧秀燕執政後卻重大治安事件頻傳，讓台中成為「慶記之都」，關鍵在市長的施政態度。盧秀燕沒有整頓治安的決心，才讓惡人囂張跋扈。

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周永鴻指出，盧秀燕上任後鬥毆喋血、街頭槍擊頻傳，去年 11 月發生震驚全國的瑪莎拉蒂惡煞圍毆無辜男大生事件後，盧秀燕宣示要打擊不法。但事件發生至今，台中市又發生十幾起重大刑案，令市民人心惶惶。

周永鴻說，市長的施政態度決定治安，同樣的基層警力在林佳龍執政時期治安在 2016 年被評為六都第一，盧秀燕時期卻讓台中回到「慶記之都」。盧秀燕在瑪莎拉蒂惡煞打人事件時曾被踢爆超過半年以上沒有主持治安會報，今年 2 月盧秀燕主持治安會報，又發生稱讚警方查獲防疫旅館 49 件毒品案，但其實是看錯資料搞烏龍，把台中市防疫旅館數量看成防疫旅館內破獲毒品案件數。

周永鴻批評，盧秀燕對改善治安既不用心也沒有決心，才讓惡人敢如此囂張。

不過，市長盧秀燕上午出席活動後指出，警方已掌握嫌犯，目前全力緝捕中，她強調，公權力不容挑戰，一旦有人在這裡犯罪，一定強力逮捕歸案，「彰顯正義與公道」。

臺中市政府表示，在臺中市警方強勢執法之下，台中市近年暴力犯罪案件逐年下降，警政署資料指出，今年上半年共發生 20 件，目前業已全數破獲，去年全年與今年上半年台中市每 10 萬人口「暴力犯罪」案件發生數，均為六都「最低」。

此外，在掃黑行動、查緝肅槍，警政署評全國第一名。