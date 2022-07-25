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立院國文遺像修復費115萬　林靜儀：不要修了直接收起來

▲林靜儀秀出匈牙利國會議場照片，全場無一肖像，主張台灣民主應去除政治偶像圖騰。（圖／林靜儀臉書，2022.07.25）
▲林靜儀秀出匈牙利國會議場照片，全場無一肖像，主張台灣民主應去除政治偶像圖騰。（圖／林靜儀臉書，2022.07.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-25 14:00:272022-07-25 14:02:35

立法院議場內的國父遺像日前遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立院估計若要妥善修復整幅畫作，最高將花費新台幣115萬元。民進黨立委林靜儀今（25日）中午在臉書發文「我建議不要修了。就直接收起來吧」。她表示走訪許多民主國家的國會，也沒有掛人像，這遺像已掛了一甲子，「60年過去，去除政治偶像圖騰，也是一種民主轉型」。

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▲立法院議場孫文遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立院初估若要妥善修復，恐將花費新台幣115萬元。（資料畫面／賴品妤臉書，2022.07.25）
▲立法院議場孫文遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立院初估若要妥善修復，恐將花費新台幣115萬元。（資料畫面／賴品妤臉書，2022.07.25）
立法院會5月30日三讀《會計法》修正草案時，議場內的國父孫文遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀。此幅畫作歷史已超過60年，由知名畫家陳紫山繪製。立法院秘書長林志嘉表示，立法院整理出4個處理方案，如果要妥善修復整幅畫作，最高恐需花費新台幣115萬元，初估需耗時一年，留待立法院長游錫堃回國後，召集朝野協商再決定。

民進黨立委林靜儀上午在臉書發文「我建議不要修了。就直接收起來吧。」她秀出匈牙利、波蘭國會的內部照片，強調她「走訪許多民主國家的國會，也沒有掛人像。最高民主殿堂可以思考更具意義的圖像呈現。」她說「60年過去，去除政治偶像圖騰，也是一種民主轉型，就算是中國國民黨黨團對民主的貢獻吧。」

這篇臉書文短短4小時有上萬人按讚、200多個分享，網友留言大部份贊同林靜儀的想法，也有人說「誰用破的誰付錢啊！」主張國民黨團全額負擔費用，而非讓納稅人買單，也有人建議依現況展出，當作「民主的見證」。

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