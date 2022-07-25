立院國文遺像修復費115萬 林靜儀：不要修了直接收起來
立法院議場內的國父遺像日前遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立院估計若要妥善修復整幅畫作，最高將花費新台幣115萬元。民進黨立委林靜儀今（25日）中午在臉書發文「我建議不要修了。就直接收起來吧」。她表示走訪許多民主國家的國會，也沒有掛人像，這遺像已掛了一甲子，「60年過去，去除政治偶像圖騰，也是一種民主轉型」。
立法院會5月30日三讀《會計法》修正草案時，議場內的國父孫文遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀。此幅畫作歷史已超過60年，由知名畫家陳紫山繪製。立法院秘書長林志嘉表示，立法院整理出4個處理方案，如果要妥善修復整幅畫作，最高恐需花費新台幣115萬元，初估需耗時一年，留待立法院長游錫堃回國後，召集朝野協商再決定。
民進黨立委林靜儀上午在臉書發文「我建議不要修了。就直接收起來吧。」她秀出匈牙利、波蘭國會的內部照片，強調她「走訪許多民主國家的國會，也沒有掛人像。最高民主殿堂可以思考更具意義的圖像呈現。」她說「60年過去，去除政治偶像圖騰，也是一種民主轉型，就算是中國國民黨黨團對民主的貢獻吧。」
這篇臉書文短短4小時有上萬人按讚、200多個分享，網友留言大部份贊同林靜儀的想法，也有人說「誰用破的誰付錢啊！」主張國民黨團全額負擔費用，而非讓納稅人買單，也有人建議依現況展出，當作「民主的見證」。