不老男神林志穎傳需「臉骨重建」　經紀人：已安排手術

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，關於意外發生的經過，林志鑫坦言：「二嫂（陳若儀）和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。」並請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。
林志鑫的話：
感謝社會大眾與媒體朋友對於我哥哥林志穎的關愛。
我是林志穎的弟弟林志鑫，這邊要代表林志穎的太太陳若儀與家人們說明這段時間的心路歷程
第一時間，二嫂接到熱心民眾打來的電話，也和Jenson聯繫上，但未能聯繫上志穎，我們帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，我們一家人與志穎的好友們，才確定了這個令人難過的事實，看著這幾天二嫂不眠不休，堅強的守護著志穎，我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠。
關於意外發生的經過，二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。
同時，請大家尊重傷者與家屬，網路上許多不實的報導與臆測，還請社會大眾與各位媒體朋友審慎過濾，這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。
對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的
這次志穎的意外引起了媒體與社會大眾的關注，志穎與家人們都無意再浪費更多的社會資源。針對這次意外事件，這會是最後一次公開與大家說明志穎的狀況。另外也請媒體朋友給我們一些空間，不再打擾醫院的運作，與家人的生活，讓志穎能安心平靜的復原。
這段期間，我們收到了社會各界，家人的朋友們、志穎歌迷與網路上的祝福和鼓勵。謝謝你們，你們的祝福與鼓勵我們都收到了，這將會是志穎復原的最大動力。
最後
要再次感謝勇敢伸出援手救助志穎的英雄們
感謝長庚醫療團隊的專業處置
感謝救護車即時救援與消防局協助滅火
感謝志穎代言廠商們的體諒
感謝所有關心志穎傷勢的社會大眾、媒體朋友與志穎的歌迷們、更感謝所有協助與關心志穎的家人，和朋友們，再次謝謝大家，祝福大家都能平安健康，謝謝