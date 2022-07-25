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不老男神林志穎傳需「臉骨重建」　經紀人：已安排手術

▲林志穎車禍第4天，經紀人（左）曝「已安排手術」，右為林志鑫。（圖／記者侯家瑜攝）
▲林志穎車禍第4天，經紀人（左）曝「已安排手術」，右為林志鑫。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/新北報導

2022-07-25 14:39:272022-07-25 14:44:55

林志穎22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區自撞發生車禍，好在遇到民眾伸手救援才及時脫困，與6歲兒子Jenson目前都在林口長庚醫院治療中，而弟弟林志鑫也在今（25）日下午2點，於林口長庚醫院舉辦說明會，證實林志穎已經清醒。日前有網友擔心林志穎「不老男神」的面容受到影響，而經紀人也表示已經替他安排手術。

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▲林志穎車禍第4天，弟弟林志鑫說明最新病況。（圖／記者侯家瑜攝）
▲林志穎車禍第4天，弟弟林志鑫說明最新病況。（圖／記者侯家瑜攝）
日前有報導指出，林志穎腦部有受傷得優先處理，且需要進行「臉骨重建」的手術，前後治療至少1年，複雜的話則要2年，而今天經紀人也透露確實已經安排林志穎動刀，不過細節目前不方便透露，「針對志穎目前的狀況已經逐漸好轉，他目前的意識是清楚的，也能夠進行簡單對話，接下來在長庚醫療團隊的專業評估下，將進行相關的手術，很抱歉手術的內容暫時無法跟大家說明，後續志穎也會需要一些時間修復與靜養。」

另外，關於意外發生的經過，林志鑫坦言：「二嫂（陳若儀）和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。」並請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。

▲陳若儀喜歡打扮自己。（圖／翻攝陳若儀IG）
▲陳若儀請社會大眾不要再揣測事發經過。（圖／陳若儀IG）
林志鑫的話：

感謝社會大眾與媒體朋友對於我哥哥林志穎的關愛。
我是林志穎的弟弟林志鑫，這邊要代表林志穎的太太陳若儀與家人們說明這段時間的心路歷程

第一時間，二嫂接到熱心民眾打來的電話，也和Jenson聯繫上，但未能聯繫上志穎，我們帶著忐忑的心情，隨著二嫂來到醫院後，我們一家人與志穎的好友們，才確定了這個令人難過的事實，看著這幾天二嫂不眠不休，堅強的守護著志穎，我們兄弟姐妹們也都作為她的後盾，共同扶持與依靠。

關於意外發生的經過，二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。

同時，請大家尊重傷者與家屬，網路上許多不實的報導與臆測，還請社會大眾與各位媒體朋友審慎過濾，這些不實的言論只會造成志穎、志穎的太太與孩子和家人們更多的痛苦與傷害。

對我們家人來說，志穎和Jenson能平安才是最重要的

這次志穎的意外引起了媒體與社會大眾的關注，志穎與家人們都無意再浪費更多的社會資源。針對這次意外事件，這會是最後一次公開與大家說明志穎的狀況。另外也請媒體朋友給我們一些空間，不再打擾醫院的運作，與家人的生活，讓志穎能安心平靜的復原。

這段期間，我們收到了社會各界，家人的朋友們、志穎歌迷與網路上的祝福和鼓勵。謝謝你們，你們的祝福與鼓勵我們都收到了，這將會是志穎復原的最大動力。

最後
要再次感謝勇敢伸出援手救助志穎的英雄們
感謝長庚醫療團隊的專業處置
感謝救護車即時救援與消防局協助滅火
感謝志穎代言廠商們的體諒
感謝所有關心志穎傷勢的社會大眾、媒體朋友與志穎的歌迷們、更感謝所有協助與關心志穎的家人，和朋友們，再次謝謝大家，祝福大家都能平安健康，謝謝

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