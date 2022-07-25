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失業率續創8個月新高　後疫情過半勞工仍憂遭裁員

▲人力銀行今（25）日公布「裁員減薪疫外危機與無薪假恐慌症調查」，結果發現，即使進入後疫情時代，仍有超過一半的勞工擔心會被裁員。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲人力銀行今（25）日公布「裁員減薪疫外危機與無薪假恐慌症調查」，結果發現，即使進入後疫情時代，仍有超過一半的勞工擔心會被裁員。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-25 14:11:09

全球爆發肺炎疫情進入第三年，仍持續衝擊台灣經濟，本土確診數一度處於高峰期，造成近期失業率創八個月新高，人力銀行今（25）日公布「裁員減薪疫外危機與無薪假恐慌症調查」，結果發現，即使進入後疫情時代，仍有超過一半的勞工擔心會被裁員，人力銀行認為，減班休息的現況必須關注第四季「疫情海嘯」重災區的觀光、餐飲、航空業是否全面復甦。

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Yes123求職網的調查顯示，從2020年疫情爆發到現在，有高達61.9%的上班族透露，曾遭遇過「職場生存戰」；結果其中有保住「工作或職位或職務」，等於「存活下來」的比例為48.3%，代表其餘超過半數，也就是51.7%「沒有生存下來」，而且又分成40.8%屬於「沒有保住工作，因此失業、離職」；6.2%屬於「沒有保住職務，且遭異動」；4.7%屬於「沒有保住職位，且遭降(調)職」。
 
面對本土疫情現況，合計有56.7%的勞工坦言，近期會害怕自己「被公司裁員」，其中45.7%屬於「會害怕，但尚未聽到實施的傳聞、風聲」、11%屬於「會害怕，且已聽到實施的傳聞、風聲」。在可複選狀況下，若一發覺公司有裁員的計畫，勞工「因應方法」主要依序有：「馬上去找下一份正職工作」(70.3%)、「馬上去找兼差工作」(44.4%)、「開始省吃儉用存錢」(43.5%)，以及「開始學習一技之長」(30.2%)、「完全沒有因應方法，等到宣佈裁員再說」(16.1%)。

假如最近突然被裁員，平均預計要花4.5個月，大約135天才能找到新的正職工作，當中也有9.5%評估，需要耗費「一年(含)以上」的時間。面對「本土疫情衝擊經濟」的現況，合計有63.3%的勞工指出，近期會害怕自己「被公司減薪」：其中50%屬於「會害怕，但尚未聽到實施的傳聞、風聲」；13.3%屬於「會害怕，且已聽到實施的傳聞、風聲」。

本次調查也顯示，實際回顧整個職涯，曾經放過「無薪假(減班休息)」的比例為40.7%，其中「最長的一次」天數分別為：「5天(含)以下」佔43.1%；「6～10天」佔26.5%；「11～15天」佔13.6%；「30天(含)以上」更佔了11.9%。針對那時候的生活情況，合計有90.4%坦言，無薪假造成了「經濟壓力」：其中56.3%屬於「當時仍可負擔」；34.1%屬於「當時無法負擔」。

另外不光是缺錢而已，連身心都缺乏穩定狀態！如果曾經放過無薪假，合計有91.8%透露，當時覺得「身心壓力」大：其中63%屬於「壓力大，但仍可承受」；28.8%屬於「壓力大，且無法承受」。

Yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業界實施無薪假的狀況，是否惡化或有望好轉，必須持續觀察到第四季，而且特別關注「疫情海嘯」重災區的觀光、餐飲、航空業，會不會受惠全面性的「邊境解封」，然後帶動業績跌深反彈，也不忘呼籲企業主，除了保障員工權益，勞資雙方確實達成協商共識，還要喚醒「道德、良知」，畢竟某種程度來說，實施無薪假是公司將「營運風險」轉嫁給受僱勞工，所以假如從「風險貼水」的角度來看，日後營運恢復正常，資方確實要考慮提供勞方薪資或福利上的補貼。

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