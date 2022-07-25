中秋禮盒傳心意 月餅、西點配咖啡 多元需求一次滿足
中秋節是華人團圓的重要節日，送份體面的禮盒傳達心意，溫熱彼此情誼，也象徵團圓美滿。高雄麗尊酒店以「招牌煌金燒、奶黃雙餡流沙、榛果雙餡流沙」三款獨特風味的月餅搭配，推出了兩款中秋月光禮盒。義大皇家酒店與義大天悅飯店聯名推出「詠月禮盒」，並且以四款全新口味，鎖定廣式月餅愛好者，還搭配西點、咖啡，滿足多元需求。義大天悅飯店另推出「星悅紫金禮盒」以手做糕點，傳遞中秋心意。
高雄麗尊酒店以「月映如畫 中秋鉅獻」為核心概念，並且因應養身健康市場推出12入裝的「月光輕奢」禮盒、以及6入裝的「月光典藏」禮盒。月餅口味全新升級，囊括了鹹香滋味、軟心流沙與甜蜜巧克力。「招牌煌金燒」細緻餅皮包裹著如金黃明月般色澤的內餡，醇香蛋黃與濕潤豆沙餡，口感溫潤柔和、芬芳四溢。「奶黃雙餡流沙」濃郁奶香的卡士達與蛋黃調和出醇厚馥郁的金黃流沙，入口鹹香滋味便纏繞於舌尖上。「榛果雙餡流沙」特殊濃黑餅皮讓人為之一亮，包裹著榛果與可可揉合的滑順軟心，尾韻帶有可可堅果獨特香氣。中秋禮盒可於酒店現場、電話或線上訂購。
高雄義大世界內二家飯店再度聯合推出「詠月禮盒」，四款全新口味讓廣式月餅愛好者嚐鮮，包括選用頂級食材的「法式松露野菇」廣式月餅，餡料有白鳳豆、香菇、牛肝菌等，再以特調香料與松露醬製成濃郁香氣又華麗的滋味；「摩卡可可」餡料融合摩卡咖啡與巧克力，甜蜜香醇；「荔枝鳳梨」以最具高雄代表性的二種水果做內餡，傳遞家鄉人親土親的感情；另外還有台灣特有茗茶東方美人茶口味的「東方美人奶皇」廣式月餅。月餅之外，禮盒附上覆盆莓果醬餡餅與精緻的浸泡式咖啡包，酸酸甜甜帶奶油香氣的西點，適合團圓聚會話家常時搭配濃醇咖啡一起品嚐。
義大世界「詠月禮盒」搭配四款精緻口味的廣式月餅，以及覆盆莓果醬餡餅五入、與卡塔摩納浸泡式咖啡包五入，每盒1,380元，即日起開放預訂，8月31日前預購付款享有早鳥優惠。除了廣式月餅禮盒，義大天悅飯店另推出「星悅紫金禮盒」，包括芙蓉酥、黑金芝麻酥與波蘿松子黃金酥三款手做糕點，三款口味各三顆，九宮格式包裝，每盒650元。