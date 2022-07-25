COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

晶圓代工下半年呈兩極化　台經院：台積電仍具關鍵優勢

▲台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真 今（25）日表示，今年下半年全球晶片代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍具有獨特關鍵地位及優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真 今（25）日表示，今年下半年全球晶片代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍具有獨特關鍵地位及優勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2022-07-25 14:21:32

針對半導體供應鏈開始調節庫存，傳中國大陸晶圓代工廠調降成熟製程價格逾1成，台廠也跟進變相降價，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真今（25）日表示，在車用市場及物聯網需求支撐下，廠商短期報價可能會微幅鬆動，還不至於有大幅下跌態勢，但她認為今年下半年全球晶片代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍具有獨特關鍵地位及優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉佩真分析，今年下半年全球晶圓代工市場呈現兩極化發展，台積電在先進製程仍有相當優勢，台積電上調今年美元營收預估值，從原先可望超標 24-29%，上修至成長34-36%，這反映台積電在全球先進製程獨特關鍵地位，加上運用領域也較分散。

反觀近期中芯國際、中國晶圓代工業者開始出現降價，國內二線晶圓代工廠也可能為保住市場版圖，開始跟客戶談價格折讓，劉佩真指出，這主要反映全球經濟受到通膨影響，加上俄烏戰爭、第2季中國封城影響比預期久，中國疫情也影響包括消費性電子產品、智慧型手機出貨量較為疲弱，讓晶圓代工成熟製程報價開始鬆動。

不過，劉佩真認為，廠商報價短期要大幅下跌也不容易，主要還有車用市場、物聯網等需求支撐，現階段看價格，短期報價可能微幅鬆動，但不至於大幅下跌。

至於美國政府力推規模520億美元的「晶片法案」（CHIPS Act）的影響性，劉佩真分析，由於晶片補貼法案有附加條款，領取美國補助款的廠商在未來10年不能到中國新建廠房或者先進製程擴產，而近期中芯國際釋出量產7奈米製程，勢必加大美國未來對中國的反制力道，美國也會持續對盟友施壓，希望可以共同抗中。

劉佩真進一步分析，在美國晶片法案通過過程當中，南韓受壓程度會比較高，主要是美國總統拜登參訪三星後，美國財長葉倫也到南韓參訪，並希望南韓在8月底前決定是否加入美國為首的晶片聯盟Chip 4，南韓陷入左右為難，因為南韓1年出口到中國的半導體比重達6成，三星在中國西安廠NAND Flash產量也占三星的42.3%，更何況三星從2012年以來在中國累計投資金額達258億美元，這會讓南韓陷入美、中選邊站問題。

不過，近期韓國近期宣布未來20年投資2000億美元、在美國興建11座廠房，已經可以看得出來南韓決定會選邊美國部分，當然，南韓會獲美國一些挹注，也會增加南韓在全球半導體的聲量，實際上面臨的挑戰也會慢慢浮現。

劉佩真指出，南韓首先要面對的就是未來中國可能的報復行動，加上南韓在中國半導體業務上如何調整會是觀察重點，尤其英特爾未來10年要在美國投資1000億美元，南韓20年2000億美元，台積電則是9年120億美元，未來美國5年520億美元的補貼要如何分配資源給各大廠，也會形成較大爭議及討論，到底未來韓國可獲得多少補助，要持續觀察。

劉佩真指出，美國設廠不論是建廠或是人力生產成本都是偏高，相對台積電採現實穩健派，三星偏向理想擴張 ，未來主要還是取決於在美國廠究境可以拿下多少客戶，台積電目前在美國廠已有取得相當客戶的承諾，未來產能利用率也能達到一定水準，至少對於台積電未來獲利表現上，也能藉由明年價格調升，多少能獲得一些補助，因此，她認為，台積電未來比較穩健營運投資態勢，還是比較能獲得市場認同。

美國晶片法案將最終表決  台灣半導體產業應把握機會

半導體廠樂觀看待美國晶片法　雲端、電動車產業也獲益

台積電Q3營收估季增11.2%　約在198至206億美元之間

台積電第2季EPS 9.14元　再創歷史新高、優於市場預期

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.18%19.82%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀