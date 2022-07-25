晶圓代工下半年呈兩極化　台經院：台積電仍具關鍵優勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
反觀近期中芯國際、中國晶圓代工業者開始出現降價，國內二線晶圓代工廠也可能為保住市場版圖，開始跟客戶談價格折讓，劉佩真指出，這主要反映全球經濟受到通膨影響，加上俄烏戰爭、第2季中國封城影響比預期久，中國疫情也影響包括消費性電子產品、智慧型手機出貨量較為疲弱，讓晶圓代工成熟製程報價開始鬆動。
不過，劉佩真認為，廠商報價短期要大幅下跌也不容易，主要還有車用市場、物聯網等需求支撐，現階段看價格，短期報價可能微幅鬆動，但不至於大幅下跌。
至於美國政府力推規模520億美元的「晶片法案」（CHIPS Act）的影響性，劉佩真分析，由於晶片補貼法案有附加條款，領取美國補助款的廠商在未來10年不能到中國新建廠房或者先進製程擴產，而近期中芯國際釋出量產7奈米製程，勢必加大美國未來對中國的反制力道，美國也會持續對盟友施壓，希望可以共同抗中。
劉佩真進一步分析，在美國晶片法案通過過程當中，南韓受壓程度會比較高，主要是美國總統拜登參訪三星後，美國財長葉倫也到南韓參訪，並希望南韓在8月底前決定是否加入美國為首的晶片聯盟Chip 4，南韓陷入左右為難，因為南韓1年出口到中國的半導體比重達6成，三星在中國西安廠NAND Flash產量也占三星的42.3%，更何況三星從2012年以來在中國累計投資金額達258億美元，這會讓南韓陷入美、中選邊站問題。
不過，近期韓國近期宣布未來20年投資2000億美元、在美國興建11座廠房，已經可以看得出來南韓決定會選邊美國部分，當然，南韓會獲美國一些挹注，也會增加南韓在全球半導體的聲量，實際上面臨的挑戰也會慢慢浮現。
劉佩真指出，南韓首先要面對的就是未來中國可能的報復行動，加上南韓在中國半導體業務上如何調整會是觀察重點，尤其英特爾未來10年要在美國投資1000億美元，南韓20年2000億美元，台積電則是9年120億美元，未來美國5年520億美元的補貼要如何分配資源給各大廠，也會形成較大爭議及討論，到底未來韓國可獲得多少補助，要持續觀察。
劉佩真指出，美國設廠不論是建廠或是人力生產成本都是偏高，相對台積電採現實穩健派，三星偏向理想擴張 ，未來主要還是取決於在美國廠究境可以拿下多少客戶，台積電目前在美國廠已有取得相當客戶的承諾，未來產能利用率也能達到一定水準，至少對於台積電未來獲利表現上，也能藉由明年價格調升，多少能獲得一些補助，因此，她認為，台積電未來比較穩健營運投資態勢，還是比較能獲得市場認同。