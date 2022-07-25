COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／新北國門第一站！「森聯摩天41」睥睨群雄

▲「森聯摩天41」160米擎天地標林口最高峰。（圖／品牌提供）
▲「森聯摩天41」160米擎天地標林口最高峰。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-25 14:26:34

橫跨新北、桃園二大都會區的林口挾著產業、商業、交通、建設以及舒適環境等多元優勢，成為大台北地區人口成長最快速的行政區，而機場捷運A9站通車後串接起北北桃精華區，一舉將林口推升為新北市門戶地位，願景逐步實現之下，A9站國際媒體園區生活圈也成為層峰人士理想宜居區域。

我是廣告 請繼續往下閱讀
A9站國際媒體園區生活圈堪稱林口地區含金量最高之區段，有民間企業、政府挹注千億開發，創造工一工業區、國際媒體園區等豐富產業資源，其中由東森、三井、三立插旗的國際媒體園區開發計劃，打造台灣影視娛樂、觀光休閒產業的新地標，導入AI人工智慧、IOT物聯網新科技的軟實力與硬體設施，可望接棒內湖成為下一座複合功能型影視基地；即將於年底開發完成的工一工業區，則是林口工一～工五產業園區最後一塊拼圖，將以無污染及高科技產業發展，已有多家廠商詢問，推估可帶來1萬多名工作機會。

隨著諸多建設成型，林口受惠產業聚落成形帶來人口紅利，加上三井OUTLET、環球購物中心，就業、商業及娛樂購物一次到位，更串流中山高林口交流道、客運轉運站及機場捷運，交通動線暢行無阻，在城市藍圖實現的同時，房產增值前景無窮。

在地深耕數十年的森聯機構熟知林口藍海商機，於機場捷運A9林口站國際媒體園區生活圈推出「森聯摩天41」，坐落於正30米文化三路，地上41層至高建築，佇立新北天際線，對坐台北101，台灣海峽景致盡收眼底。全案採SS鋼骨結構設計，由台灣營建領航者大陸工程把關建築品質，並交付地景建築師丹下憲孝以「森」概念打造雙葉曲線、帷幕立面，加上三大聯合建築師事務所、永峻工程等豪宅團隊，打造足以睥睨群雄之地標。

此外，值得一提的是，「森聯摩天41」坐擁近3700坪超大基地，五面臨路、獨立街廓，擘劃1200坪私人中庭花園，設計水瀑牆、草坪區、GREEN HOUSE、游泳池及迎賓迴車道等，並種下超過200棵樹種植栽，自家就有一座公園綠地，從社區到戶外皆有綠意包覆，全案主力戶別125坪，規劃一戶一梯廳，搭載2部電梯，兼具隱私、獨特性，又符合黃金地段鐵律，亦為區內稀有開闊大基地、純百坪社區，深受不少上市櫃企業主、白手起家的新創業者、重視生活質感的醫生、富二代青睞，更是許多高資產客戶爭相搶進收藏的標的。

房市／35歲以下年輕人愛到林口買房？「3大因素」很加分

房市／小宅勝過豪宅？北市蛋黃區套房單價竟破190萬元

房市／指標永續企業都角逐「這座獎項」　推廣共綠精神

房市／上半年房市降溫！5月預售揭露量縮轉冷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.18%19.82%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀