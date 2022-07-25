特企／新北國門第一站！「森聯摩天41」睥睨群雄

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隨著諸多建設成型，林口受惠產業聚落成形帶來人口紅利，加上三井OUTLET、環球購物中心，就業、商業及娛樂購物一次到位，更串流中山高林口交流道、客運轉運站及機場捷運，交通動線暢行無阻，在城市藍圖實現的同時，房產增值前景無窮。
在地深耕數十年的森聯機構熟知林口藍海商機，於機場捷運A9林口站國際媒體園區生活圈推出「森聯摩天41」，坐落於正30米文化三路，地上41層至高建築，佇立新北天際線，對坐台北101，台灣海峽景致盡收眼底。全案採SS鋼骨結構設計，由台灣營建領航者大陸工程把關建築品質，並交付地景建築師丹下憲孝以「森」概念打造雙葉曲線、帷幕立面，加上三大聯合建築師事務所、永峻工程等豪宅團隊，打造足以睥睨群雄之地標。
此外，值得一提的是，「森聯摩天41」坐擁近3700坪超大基地，五面臨路、獨立街廓，擘劃1200坪私人中庭花園，設計水瀑牆、草坪區、GREEN HOUSE、游泳池及迎賓迴車道等，並種下超過200棵樹種植栽，自家就有一座公園綠地，從社區到戶外皆有綠意包覆，全案主力戶別125坪，規劃一戶一梯廳，搭載2部電梯，兼具隱私、獨特性，又符合黃金地段鐵律，亦為區內稀有開闊大基地、純百坪社區，深受不少上市櫃企業主、白手起家的新創業者、重視生活質感的醫生、富二代青睞，更是許多高資產客戶爭相搶進收藏的標的。