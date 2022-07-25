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傷都在林志穎身上！律師揭他護子感人細節：盼世界多點愛

▲林志穎駕駛特斯拉發生自撞意外，滿臉鮮血、腫脹，兒子傷勢較輕。（圖／取自林志穎粉專）
▲林志穎駕駛特斯拉發生自撞意外，滿臉鮮血、腫脹，兒子傷勢較輕。（圖／取自林志穎粉專）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-25 14:41:402022-07-25 15:05:10

男星林志穎自撞分隔島出車禍，被好心人救下，原是一樁美事，卻因為藝人特殊身分，引發外界熱烈討論，從不同角度分析利弊，面對這類事故該不該捨身救人，每個人各有看法，擅長婚姻家事的賴芳玉律師，昨（24）日以自身角度觀察此事，認為林志穎在衝撞當下，選擇了保護孩子，「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷。這就是純粹的愛。」

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▲林志穎與陳若儀感情堅定。（圖／取自林志穎臉書）
▲林志穎與陳若儀感情堅定。（圖／取自林志穎臉書） 
▲林志穎和陳若儀有三個兒子，Jenson和爸爸一樣對賽車很有熱情。（圖／陳若儀 IG）
▲林志穎和陳若儀有三個兒子，Jenson和爸爸一樣對賽車很有熱情，車禍前幾天全家還一起出遊。（圖／陳若儀 IG）
站在多元角度發展，網路對林志穎車禍一事，從感性的出發點，慢慢轉變成理性分析，演繹成是非題、申論題，在網路上有許多爭議與評論，包括「忽略車前狀況，撞到分隔島，號誌桿損壞，要不要賠？」或是「如超過18公斤的6歲小孩坐副駕駛座，還是後座，才符合規定？還是都符合？」

但賴芳玉認為，從自己的角度看到的是父愛真偉大，「在生死一線間，即便名利雙收的人，只要繼續活著，就繼續享有這世界給出的名利，但能讓自己無條件付出生命的，失去所有一切的，唯有愛。對孩子的愛。」這場車禍的當下，就是生死一瞬間的選擇，「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷。

▲賴芳玉認為林志穎車禍當下護子，是一種父愛的表現。（圖／賴芳玉FB）
▲賴芳玉認為林志穎車禍當下護子，是一種父愛的表現。（圖／賴芳玉FB）
賴芳玉說，很多人說命運之神眷顧林志穎而死裡逃生，這也是人良善的一面，當那些工人去救林志穎時，並不知道受傷者身分，就是見義勇為的良善，在不同年紀會有不同思維，「我的主觀世界，多期待與渴望這世界多一點良善與愛。」

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