特企／星和診所X星醫美學院　打造林口高生活品質

面對後疫情時代，消費模式與產業生態不斷變化，人們除了對外貌的追求之外，也更加重視健康觀念，近年來積極投入大健康領域的星醫美學(股)公司，於昨(24)日舉辦「林口星和診所X星醫美學院」聯合開幕活動，期盼為林口居民帶來更智能、健康的高生活品質型態。
星醫美學(股)公司創辦人暨執行長林信一表示：「透過極有效率的服務方式，達到兼具效益與滿意度的服務品質是我們所重視的。目前星醫美學院二代店-智能健康美容門市皆導入了對號系統，對於用戶來說，可免去傳統繁複的報到手續，享有專人服務一條龍式的專屬服務；對於企業來說，能有效降低管理成本、提升管理效率，同時透過數據蒐集及分析，精準地了解用戶愛好、發掘需求，我們更期望星醫美學院作為新的藥局型態場域，可以提供全球頂尖的醫材。」
林口星和診所院長王德生表示：「林口座落於雙北、桃竹苗的中間地帶，近年人口明顯成長，交通、生活機能日漸完善，居住人口中有許多醫護及科技從業人員，他們不僅資訊蒐集與運用發達，對於美感和生活品質也具有極高的主見。我們除了秉持專業、嚴謹的態度之外，對於新的治療趨勢與美學、科技系統應用等，也都會與時俱進，像是導入對號系統讓整體診療流程變得順暢，用戶的消費體驗也會更好。」
此次開幕活動也特別邀請到日本AUBE花藝協會海外分校的Flowers’s sea花瀰·花藝學苑來共襄盛舉，現場進行日本浮游花手作體驗課程，賓客可將所製作的花禮帶回紀念。廠商表示手作花藝是近年來的新興產業，隨著即將到來的七夕情人節與父親節，不妨親手做個獨一無二的禮物，來的更具心意！