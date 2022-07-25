蔣萬安公布競選團隊名單　蔡正元、李慶安等老將入列

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（25）日中午公布最新一波的競選團隊名單，其中除了邀請現任議員陳永德與王浩擔任競選總部執行總幹事外，現任立委費鴻泰、賴士葆，北市議會前議長吳碧珠、前立委林郁方、周守訓、潘維剛、羅淑蕾、蔡正元、蔣乃辛、李慶安等人，都被列為各區的後援會「榮譽總會長」。
蔣萬安在臉書上PO文表示，「有什麼需要，隨時跟我說！」這是他決定投入選舉以來，最常聽到的一句話。「這段時間我有許多前輩、好朋友們相挺，我們一同走遍台北的各個角落，《台北隊》早已培養了絕佳默契，共同為台北的未來全力打拚！」蔣萬安說，很榮幸能夠請到經驗豐富、對台北市相當熟稔的賴士葆、費鴻泰兩位前輩，擔任我的競選總部副主委，以及立法委員林奕華擔任競選總部總幹事。三位都是優秀的在地立委，深耕基層多年，對於組織及市政議題，一定能給予最大的協助。
至於北市內各行政區，也將依序成立蔣萬安後援會。而後援會的榮譽總會長，也幾乎都是「老將」。台北市議會前議長吳碧珠擔任士林北投後援會榮譽總會長，現任立委賴士葆與費鴻泰則分別兼任文山中正及松山信義後援會的榮譽總會長；前立委周守訓則擔任大同區榮譽總會長，中山後援會的榮譽總會長則由前立委潘維剛及羅淑蕾擔任；前立委林郁方則兼任中正及萬華後援會榮譽總會長，前立委蔡正元擔任港湖區榮譽總會長；蔣乃辛及李慶安則一同擔任大安區榮譽總會長。
蔣萬安強調，除了有前輩們的豐富經驗作為最佳後盾，未來還會有許多年輕的即戰力即將正式與大家見面。「未來的《台北隊》，絕對是世代團結、經驗傳承，以打造共好台北為目標，一起努力前進！」