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北藝尚未開幕！黃珊珊辦新書造勢會　吳思瑤批：玷汙文化

▲吳思瑤表示，黃珊珊用副市長的身分，合理化所有市府資源都是她可以使用的工具，且玷汙文化空間，實在讓人痛心。（圖／資料照）
▲吳思瑤表示，黃珊珊用副市長的身分，合理化所有市府資源都是她可以使用的工具，且玷汙文化空間，實在讓人痛心。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-25 15:13:332022-07-25 15:54:20

台北市副市長黃珊珊24日舉行新書發表會，然而地點選在尚未正式開幕的台北表演藝術中心，引發論戰。長年關注文化藝術的民進黨立委吳思瑤表示，自己長年關注藝術，並非是以民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事的身分發表看法；她說，場館還沒啟用，就率先成為黃珊珊的造勢場地，讓人痛心，黃珊珊用副市長的身分，合理化所有市府資源都是其可以使用的工具，相信市民看在眼裡，黃珊珊實在不應該這樣玷汙文化。

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▲黃珊珊於尚未正式開幕的北藝舉辦新書發表活動，引發論戰。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
▲黃珊珊於尚未正式開幕的北藝舉辦新書發表活動，引發論戰。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）
吳思瑤說，歷經千辛萬苦興建完成、即將試營運結束的台北表演藝術中心，在8月7日才要正式開幕，但竟然在7月24日，就「超前部署」成了黃珊珊個人新書發表會的場地，對於長期爭取、投入、監督這個國際級文化建設的自己而言，感到相當痛心。

吳思瑤表示，簡稱「北藝」的台北表演藝術中心是2008年在前市長郝龍斌任內啟動的建設，2012動工，時任台北市議員的她，爭取國家級文化建設落腳自己的選區士林不遺餘力，她也特別飛了一趟葡萄牙參觀Casa de Música音樂廳，正是為了更深入理解建築師團隊設計士林北藝中心的參考概念發想。

然而，北藝原訂在2014完工，2015啟用，但工程不如預期，在接手的現任市長柯文哲任內，發生營造廠倒閉、工程停擺、再分別招標，最終延至2022的今年8月即將正式啟用，延宕時程是原定工期的一倍以上。而工程預算亦一再追加，由原定約48億提高到約68億。

吳思瑤說，自己擔任議員期間，各項北藝的考察、現勘絕不缺席；成為立委後，雖然沒有直接監督管轄台北市政府的權力，但國際建築團隊在遭遇工程困境、需要有文化政策專業的民代居間協調時，自己很榮幸能夠持續扮演這樣的角色。

她說，正因為投入許多心力，更站在支持首都的文化建設的立場，對北藝中心有著很深的情感，與國際建築團隊的同仁都成了好朋友。自己深知OMA團隊的設計執行難度甚高，在相對惡劣的台灣工程大環境下，能夠完成已是不易，所以常常給這群朋友鼓勵打氣，感謝他們為台灣帶來了不起的偉大建築。

吳思瑤表示，正當國人引領企盼台北最重要的文化地標即將正式啟用之際，黃姍姍竟毫不避諱地在這樣神聖的文化場域，舉辦自己為參選而造勢的新書發表會，這不只涉及行政不中立，更是讓政治意圖褻瀆了文化藝術的神聖，令人難以認同。「大家想想，政治人物適合在國家音樂廳或國家戲劇院舉辦新書發表會嗎？大家心中都有一把尺，道理就是這麼簡單」。

吳思瑤說，想當然爾，黃珊珊絕對能夠搬出一套說詞，例如是向委外的營運者租借場地而不是特權使用，又例如新書發表會也是文化活動等云云。但這種「擦邊球」的方式，就是黃珊珊食髓知味的手法，繼續用副市長的身分，合理化所有市府資源都是她可以使用的工具。

吳思瑤強調，她不是站在民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事的身分發表看法，而單純是以一位長期為文化發聲的國會議員、對北藝建設全力支持的地區民代的立場，書寫出自己強烈的遺憾。「台北市民都期盼北藝中心會是一個以表演藝術洗滌人心的文化門戶，而不是政治人物為自己造勢、玷污文化的方便之門」。

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