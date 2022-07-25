中市西、南屯改善校園環境　民代爭取中央補助

爭取中央補助改善校園環境不因暑假而停歇，立委張廖萬堅今 (25) 日上午邀請教育部國教署、市府教育局、市議員林祈烽、張耀中、何文海等會勘西、南屯兩所學校設施設備與改善，安和國中爭取活動中心空調設備改善工程 933 萬、大新國小遊戲場地墊鋪設工程 190 萬，國教署允諾將盡速協助學校改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張廖萬堅表示，安和國中反應，校內活動中心興建完成至今已 27 年，空調設備老舊導致維修成本相當高，加上多數設備零件已停售缺乏同規格零件更換，幾乎失去功能，亟需更新。另外大新國小共融遊戲場原規劃草皮區，因使學童數逾 2300 人，草皮經踩踏不易存活只剩泥土地，硬化後缺乏緩衝功能，下雨又泥濘不堪，容易使遊戲中的小朋友受傷，希望能鋪設安全地墊。

安和國中總務主任王誌毅表示，學校活動唯一室內綜合場館，每年使用逾百場以上，由於空調設備老舊，耗損零件找不到同規格可以更換，加上主機老舊維修困難，管路保溫材料剝落保冷效果不佳，空調箱也鏽蝕破損，送風馬達皮帶鬆弛以及冷卻水塔老舊，送風效果及熱交換效果都不佳。期盼透過張廖萬堅立委協助申請中央補助經費汰換並新增空調設備，充實活動中心基本設備，以提升校園舒適的學習與活動環境。

大新國小校長吳政憲說，大新國小狹小校地內學生人數達 2300 多人，遊戲區的翠綠草皮在去年啟用不久後，就因學童使用頻繁踐踏之後維護不易，只剩凹凸不平的泥土地，下雨泥濘不堪，踩踏硬化後又缺少緩衝功能，造成學童玩耍時受傷，冬天時因塵土飛揚，造成學童呼吸道、眼睛受傷。希望能鋪設彈性地墊及人工草皮，確保全校師生以及社區民眾使用遊戲場個設施時的安全。

市府教育局科長藍淑美表示，感謝立委張廖萬堅向教育部國教署爭取經費，市府將會協助學校依會勘結論調整計畫書後儘速送件，爭取中央補助及配合款項，全力協助校園設備設施改善。