船廠疑爆BA.5群聚！醫估「8月底9月初」再掀疫情

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羅一鈞進一步表示，該社區感染個案為南部船廠人員，5月中旬曾確診，7月13日出現症狀快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性，基因定序為BA.5，為重複感染確診，觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性；職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中，餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性8人為新確診個案，另2人為今年5月或7月中旬曾確診個案，基因定序中，初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。
對此，黃高彬指出，近一個月來，許多境外移入都是BA.5個案，因為BA.5傳播力很強，不排除社區中早已有BA.5病例，不過目前確定BA.5的臨床症狀、住院比例等都沒有比BA.1與BA.2高，不必過於擔心。
黃高彬提到，根據國外經驗，在BA.5個案出現後一至兩個月就會出現流行疫情，預估台灣8月底9月初就會出現一波比較明顯的疫情，以日本經驗來看，近期日本單日確診數約19萬人，而日本人口數是台灣的十倍，台灣屆時應該單日確診數會達1.5萬至2萬人，並維持約一個半月。
黃高彬認為，若想要防堵BA.5疫情，仍要把口罩戴上、戴好，以台灣民族遵從性來說，若能維持戴口罩，就不會有很厲害的流行，他也強調，現在餐廳出現爆炸性消費，又會開冷氣，民眾若是內用，未飲食時仍應戴好口罩，另如百貨公司、演唱會、捷運站等人潮擁擠處也應戴好口罩，不可因此放鬆。
現在面對BA.5、BA.2.75等Omicron亞型變異株來勢洶洶，黃高彬分析，現在BA.2.75相關數字與經驗還沒有很充足，但BA.5傳播力較強、流行較廣，威脅性比較大，若想要解封邊境，本土確診人數應降至單日確診數1.2萬人以下較為安全。
黃高彬也提醒，現在約有三分之一到四分之一的75歲以上民眾還沒打疫苗，建議可施打次單位蛋白疫苗Novavax，若能將此年齡的疫苗覆蓋率提升，也能降低死亡率，呼籲政府可再採購Novavax。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。