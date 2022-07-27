Fed升息在即　細數美國50年重大升降息歷程回顧

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1973年至1974年，第4次中東戰爭爆發，石油輸出國組織（OPEC）宣布對敵隊以色列，以及美國等支持以色列的西方國家實施原油禁運，導致原油價格從禁運前的每桶3美元，漲至每桶12美元，引發第1次石油危機，美國消費者物價指數（CPI）年增率於1973年7月起突破5％，1974年2月突破10%，此次危機造成的通膨率在1974年10月迎來最高點12.06%。
第2次石油危機則發生在1979年至1980年，觸發的主因為兩伊戰爭，導致石油供給減少，使得原油價格在短短的12個月內從1979年的每桶15.85美元，升至1981年的每桶39.50美元，美國CPI年增率也在1980年時衝破14%。
1970年代爆發的兩次石油危機，引發全球停滯性通膨的擔憂，美國政府與央行相繼祭出管制措施，第1次，Fed於1974年將利率升至最高達13％，當時的尼克森政府為控制物價與薪資的漲幅，也進行為期90天的管制，並對進口商品加徵10％關稅，以降低貿易逆差，保護國內產業；第2次的石油危機，美國的聯邦利率從1978年接近8%，一路上升至21%，才成功抑制通膨，卻也同時發生比較嚴重的經濟衰退。
2008年：金融海嘯危機爆發，股市崩盤，Fed大舉升息，並啟動量化寬鬆計畫
2007年8月次級房屋信貸危機爆發，股市崩盤，9月Fed降息2碼，迎來4年首次降息，10月、12月Fed皆各降1碼，利率從最高的5.25%降至4.25%，股市仍持續震盪至2008年年初，Fed在僅僅8天的時間內降了2次共5碼，3至10月又降了5次共11碼，利率低到只剩1%。
當時擁有150年歷史的重量級金融機構「雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）」於2008年9月，因為不敵2007年次貸風暴所造成的虧損而宣布倒閉，幾乎全世界都在影響範圍內，導致多間大型金融機構相繼破產或由政府接管，引發前所未見的經濟衰退。
Fed除了啟動850億美元的紓困計畫之外，還延續因次貸風暴而實施的降息措施，於12月大降3碼，將利率降至0%至0.25%之間，當時Fed還啟動量化寬鬆計畫，直到2009年4月，美股止跌，全球經濟才開始逐漸復甦，而在2015年12月「零利率時代」才得以終結。
2020年至今：新冠疫情爆發、俄烏戰事蔓延、中國封控等原因造成全球局勢動盪，停滯性通膨再現
自2020年開始至今，國際局勢動盪不安，2020年爆發的COVID19疫情、2022年2月開打的俄烏戰爭，以及2022年4月實施的中國封控政策，使得全球通膨飆升。
美國通膨率於2021年4月突破4％，同年12月飆升至7.04%，今（2022）年3至5月，連續4個月破8％，最新6月則衝破9%，創近41年以來最大增幅。Fed於今年3月升息1碼，為2018年以來首次升息；5月升息2碼，創2000年以來最大升息幅度；6月升息3碼，為28年來首見。
根據《路透》（Reuters）對102位經濟學家進行的最新調查，有高達98位經濟學家預估，Fed於7月28日的決策會議中，將再次選擇升息3碼，其餘4位經濟學家認為Fed將升息4碼，調查顯示，擴大升息的聲浪淡化，而隨著國際局勢逐步穩定，國外經濟學家認為Fed在7月升息過後，放緩升息步伐的呼聲也越來越高。