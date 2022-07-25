放流水回收再利用！台灣港務配合中龍鋼鐵建再生水廠

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陳榮聰說，中龍鋼鐵公司將投資新台幣19.38億元，在台中港區興建再生水廠，並委託中宇環保公司負責籌建，預計於明(112)年第2季動工，規劃於114年接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，更盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。
陳榮聰並說，中龍公司規劃興建再生水廠，但該公司原承租台中港區內已無餘裕土地可建廠，港務公司乃於台中港南泊渠護岸填築新生地，該新生地毗鄰中龍公司北側，目前正填築中，預定於今(111)年9月完工，並將部分土地，出租給中龍公司興建再生水廠使用。
陳榮聰指出，有關福田放流水之輸水管線，興建範圍原規劃自福田水資源中心至台中港外圍為止，但為便利放流水輸送至中龍公司廠區，港務公司乃與台中市政府協調，自台中港外圍至中龍公司廠區的管線，由台中港務分公司委託台中市政府代辦興建，完工後，以利中龍鋼鐵公司使用。
陳榮聰並指出，中龍鋼鐵公司目前自來水用量，已由原規劃的每日10.5萬噸，降低為5萬噸，而再生水廠於114年接管通水後，中龍公司每天使用數萬噸之放流水，將可釋出相同噸量之自來水，供未來進駐港區之業者使用，將有助於台中港區水資源分配。