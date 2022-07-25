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放流水回收再利用！台灣港務配合中龍鋼鐵建再生水廠

▲台灣港務公司將全力配合中龍鋼鐵公司在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司將全力配合中龍鋼鐵公司在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-25 22:00:00

台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰今(25)日表示，針對中龍鋼鐵公司將投資新台幣19.38億元，在台中港區興建再生水廠一案，該公司全力配合，將就租地範圍及降低租金等，均予以協助辦理。

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▲台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰表示，將全力配合中龍鋼鐵公司在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰表示，將全力配合中龍鋼鐵公司在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司台中港務分公司總經理陳榮聰表示，中龍鋼鐵公司配合中央政府及台中市政府水利局推動的福田放流水回收再利用計畫，中龍公司為使用福田放流水，規劃在台中港區興建再生水處理廠，台中港區各單位均響應水資源回收再利用政策。

▲中龍鋼鐵公司投資新台幣19.38億元，在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司投資新台幣19.38億元，在台中港區興建再生水廠。(圖／記者黃守作攝)
陳榮聰說，中龍鋼鐵公司將投資新台幣19.38億元，在台中港區興建再生水廠，並委託中宇環保公司負責籌建，預計於明(112)年第2季動工，規劃於114年接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，更盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。

陳榮聰並說，中龍公司規劃興建再生水廠，但該公司原承租台中港區內已無餘裕土地可建廠，港務公司乃於台中港南泊渠護岸填築新生地，該新生地毗鄰中龍公司北側，目前正填築中，預定於今(111)年9月完工，並將部分土地，出租給中龍公司興建再生水廠使用。

陳榮聰指出，有關福田放流水之輸水管線，興建範圍原規劃自福田水資源中心至台中港外圍為止，但為便利放流水輸送至中龍公司廠區，港務公司乃與台中市政府協調，自台中港外圍至中龍公司廠區的管線，由台中港務分公司委託台中市政府代辦興建，完工後，以利中龍鋼鐵公司使用。

陳榮聰並指出，中龍鋼鐵公司目前自來水用量，已由原規劃的每日10.5萬噸，降低為5萬噸，而再生水廠於114年接管通水後，中龍公司每天使用數萬噸之放流水，將可釋出相同噸量之自來水，供未來進駐港區之業者使用，將有助於台中港區水資源分配。

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