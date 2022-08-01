張倚蘭力推藝文導覽　君品古堡開創疫後新局

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張倚蘭接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，君品在疫情期間，透過多種住房與餐飲活動強化品牌的更多可能性，從內用料理轉為外帶外送，還有多家米其林餐廳聯手的外帶餐，一直到客房餐飲與餐廳內用、外帶外送同時並行的多種選擇通路，都深受國旅客人的喜愛。
張倚蘭指出，品牌積極運用餐飲等方案帶動住房，將館內本身擁有的米其林餐廳優勢與住房結合，推出多款專案，將歐洲餐酒搭的飲食文化導入台灣，也挾著集團聯合行銷的力量推出了環島雙城遊系列專案，讓更多旅客輕鬆體驗台灣各地風情。此外，品牌也相當重視旅客在重要紀念日的慶祝體驗，所以時尚宅飲、 Beer Bar 20以及親子同聚的TOMICA 與波力展覽住房專案也隨之而生，受到國人好評。
由於長期深耕文化藝術的優勢，張倚蘭分享，酒店在周末舉辦的藝術導覽已高達數千人次參與，希望運用文化藝術與歷史脈絡的堆疊，讓更多旅客在飯店住房的同時，也能夠在心靈上得到富足。
此次國旅振興是國門開放的暖身，展望後市，君品為了接下來迎接國際客做了哪些準備？張倚蘭透露，集團旗下君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭也積極規劃海外入境觀光住房產品，並積極與各大國際OTA與旅行社佈局國際旅客的散客宣傳，更透過導覽、餐飲體驗強化優勢，甚至開放總統套房進行專業且深度的藝術導覽，讓旅客可以跟著飯店的腳步認識館內收藏著上百件古董與藝術品，打造神秘且充滿故事性的文化之旅，以做出與其他飯店的差異化。
另外，張倚蘭認為，歐美等國際旅客對於環境永續的承諾與責任更為在意，繼環保旅館認證之後，雲朗集團也將陸續取得ISO節能認證等環保認證，對環境永續作出更具體且有效的作為。