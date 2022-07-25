賴聲川《如夢之夢》12月重返台北　影帝莫子儀首次參演

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除了演員陣容、劇長受矚目之外，《如夢之夢》在演出形式上也是一大特點，它改變了觀眾觀戲的經驗，主要觀眾席被放置在舞台（蓮花池）的中央，演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度「環形劇場」中，緊跟著劇中人的回憶，進入一層層的生命回顧。
《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式，整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從20世紀末到20世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。
賴聲川提到，《如夢之夢》創作於2000年，分別在美國加州柏克萊大學舉行3個半小時英語版的工作坊式演出，以及在台北藝術大學舉行8個小時中文正式演出；隔年他受邀至北藝大開課，便請5位研究生寫出《如夢之夢》專業重演企劃案，但研究生的結論都是「該劇無法重演」，要演出8小時、找到30位演員、籌集龐大預算、找到適當場地，都是相當困難的事情。
他表示，很慶幸當時香港話劇團藝術總監毛俊輝看過北藝大的演出，立志要在香港製作該劇，最後成功讓《如夢之夢》於2002年在香港文化中心得到第一次專業演出，隨後國家兩廳院也決定在台灣製作此戲，利用國家劇院的舞台面作為觀眾席「蓮花池」的位置，並和台北藝術大學合作，結合人力和物力的資源，讓這個不可能的任務於2005年順利完成。
他說，《如夢之夢》的故事從台北開始，劇中的5號病人就是在台北的醫院裡，故事穿越民國初年、現代，穿越了台北、巴黎、上海、北京、諾曼第等，能夠回到台北演出，相信每位演員都有特殊感受。
他說，之所以要演到近8小時，是因為「在一個故事裡，有人做了一個夢；在那個夢裡，有人說了一個故事」，要了解一個人，必須穿過其他人的故事，透過這8小時，觀眾得以了解所有人的微妙關係。他說，雖然劇長近8小時，但中間會休息3次，很人性，觀眾不用太擔心。
演員莫子儀說，《如夢之夢》在北藝大演出時，他正值大二，協助製作道具，很榮幸在22年後能加入演出行列；首次跟賴聲川合作，希望帶給觀眾如夢似幻，卻又栩栩如生的人生之旅。
《如夢之夢》故事開頭設定在醫院，一位剛從醫學院畢業的學生第一天上班，面對病房中5位病人已有4位過世，她發現多年所學完全沒有教她如何面對這一刻，只能當無助的旁觀者，看著他們在恐懼和驚慌之中死去。 她決定傾聽「5號病人」訴說自己生命的旅程，此劇也探討台灣醫療體系及醫病關係。觀眾可由此觀看《如夢之夢》精選演出片段。
《如夢之夢》將於12月27日台北國家戲劇院登場，票價從1,200元到10,000元不等，全天場，中間有120分鐘休息時間，購票請洽OPENTIX 售票系統。