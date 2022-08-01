迎戰國旅！晶華鎖定親子新客層　住房率立見升兩成

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台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的住房優惠專案，是針對想要使用國旅補助方案、又不想等到7月中旬才出遊的客人而特別規劃的，以「買一晚送一晚」或是「買一晚送兩餐」兩項超值優惠來補足無法即早使用國旅補助者的荷包。除了免費入住第二晚、或是享受價值5,412元的自助餐外，房客更能恣意使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，還能趁著微風清凉的夏夜至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影。
而台北晶華酒店行銷公關部協理蔡惠茹也受訪指出，品牌以往的定位是商務飯店，6成都是商業需求或是國際客，由於疫情爆發使酒店轉型，推出像是親子假期、情侶的小度假，或是健康養身推出SPA、餐飲等等住房專案，都是以往沒有的嘗試。
「雖然本身不是親子飯店，但是增加了許多親子友善的服務」，蔡惠茹說，過去更推出了類郵輪的度假方式，這兩年已經做出國人口碑，吃喝玩樂全包含，目前正進行「美國月郵輪住房專案」，包含露營主題，讓住客美式風情，之後中秋節也會推出做月餅、賞月的相關活動，讓大人小朋友都可以同樂。
蔡惠茹強調，這次的振興是未來開國門做準備除了舊有的優惠，從官網訂房還有加高鐵車票，享有7折優惠，「因為國旅振興，我們的住房率馬上提升了1到2成左右，顯見國人國內的小旅行也已經成為主流的需求，再加上暑假，今年很多親子客都留在台灣，訂房量又比去年同期增加2至3成左右」，認為國旅振興成效可期。